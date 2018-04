“Sto male | devo saltare il concerto” Per la prima volta in vita sua Jovanotti è

caffeinamagazine

: @el__Cantero @IvanCipolla @tutticonvocati Sto male ahahahahah - RiccardoXx1 : @el__Cantero @IvanCipolla @tutticonvocati Sto male ahahahahah - beardlikeboys : RT @Ri_Ghetto: STO MALE I VIDEO MESSAGGIO DI BELEN E LA TROISI PER MIRIANO AHAHAHAHAHAHAHHAHA #uominiedonne - fedexsmilee : RT @Fedemyangel: MI STO SENTENDO MALE QUANTO È BELLO IL TRASH? -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Chi segue Lorenzo in giro per i concerti e sui social lo sa bene che non sta bene, ad annunciarlo proprio lui con una foto che in poche ore ha fatto il giro del web. Eh sì,è costretto (per la) a sospendere un concerto a causa di un problema di salute. È lo stesso Lorenzo, tramite il suo account Instagram, a dare la notizia ai fan: concerto di Bologna rimandato a causa di un edema alle corde vocali. La prognosi del medico di Ravenna che lo ha visitato prevede tre giorni di silenzio assoluto per escludere ulteriori peggioramenti. “Ciao amici di Bologna – ha scrittosu Instagram – sono dal Dott. Fussi a Ravenna temo che dovremo rimandare il concerto di stasera. La diagnosi è un piccolo edema alle corde vocali ma se non faccio almeno 3 giorni di silenzio totale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente. Vi confermo ...