Stefano De Martino torna a casa dopo l' Isola dei Famosi e abbraccia Santiago | il dolce

“Ohhh!”. E mentre Stefano De Martino è in Palapa - all’Isola dei Famosi - ecco che fa Belen durante la diretta. Fan spiazzati - ma è tutto vero : E anche questa 13esima edizione dell’Isola dei Famosi è arrivata agli sgoccioli. La settimana prossima è in programma la finalissima e solo lunedì 16 aprile scopriremo in diretta chi tra Amaurys Perez, Bianca Atzei, Nino Formicola e uno dei due tra Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian (protagonisti dell’ultima nomination) si aggiudicherà la vittoria. C’è grande attesa, ovviamente, per conoscere il naufrago vincitore ...

“Non così…”. Isola dei famosi da censura. Al momento di guardarsi allo specchio - Francesca Cipriani si volta per vedere come è messo il suo sedere ma non si rende conto di “esagerare”. E Stefano De Martino - che è lì accanto - non resta indifferente : Lunedì 9 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi, la semifinale. La prossima settimana si saprà finalmente chi vincerà questa tredicesima edizione. La trasmissione Mattino Cinque fa il tifo per Nino Formicola e crede che potrà essere lui il vincitore dal momento che il naufrago si è distinto per la sua calma, per la sua pacatezza, per il suo fare da paciere durante le tante liti che hanno avuto luogo in Honduras. Ma ...

“Ops! Mi è scappata…”. Stefano De Martino - che figuraccia con Alessia Mancini. Isola dei Famosi - sentito cosa ha detto in diretta? Proprio mentre la naufraga se ne va - all’inviato sfugge una frase che la dice lunga (ma era meglio tenerla per sé) : Una sola nomination è rimasta, poi via alla sfida finale. E cresce l’attesa per capire chi, tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani verrà ‘fregato’ a un passo dagli ultimi televoti. Poi, uno dei due si raggiungerà Amaurys Perez, primo finalista di questa 13esima edizione, Bianca Atzei e Nino Formicola. Sono invece state eliminate definitivamente dal gioco Alessia Mancini, che ha rifiutato l’invito a diventare ...

Santiago compie 5 anni - gli auguri social di Belen Rodriguez e Stefano De Martino : Santiago compie 5 anni e i festeggiamenti in casa Rodriguez – De Martino si sprecano. Il figlio di Belen e Stefano è stato il protagonista di una grande festa documentata con dovizia di particolari dal profilo Instagram della mamma, che si è divertita a immortalare nelle sue stories i momenti salienti del party: dalla preparazione dello zucchero filato per tutti i piccoli invitati fino allo show del mago che ha intrattenuto gli ospiti, ma ...

Belen Rodriguez/ La festa per Santiago e il gesto per Stefano De Martino : Belen Rodriguez festeggia con una grande festa il quinto compleanno del figlio Santiago e fa un gesto d'affetto nei confronti dell'ex marito Stefano De Martino.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:30:00 GMT)

Isola dei Famosi - Stefano De Martino si fa scappare una parolaccia in diretta : All 'Isola dei Famosi è arrivato il tanto atteso momento della prova allo specchio: dopo 77 giorni di reality i naufraghi si vedono allo specchio per la prima volta. Il concorrente ad aver perso più ...

Gossip : Belen Rodriguez e Stefano De Martino festeggiano Santiago da 'separati' Video : Lunedì 9 aprile è stata una giornata molto importante per #Belen Rodriguez e #Stefano De Martino: esattamente 5 anni fa, infatti, i due ex coniugi diventavano genitori del piccolo Santiago. Per festeggiare il compleanno del loro bambino, la showgirl e il ballerino hanno usato 'mezzi' diversi: lei ha organizzato un party ricco di magia ed effetti speciali, lui dall'Honduras si è limitato ad un tenero augurio sui social network. Belen Rodriguez ...

Isola dei Famosi - Stefano De Martino si commuove facendo gli auguri al figlio : La semifinale dell' Isola dei Famosi è iniziata col botto e, come al solito, al centro della puntata ci sono i litigi fra i naufraghi, ma prima di cominciare sia Alessia Marcuzzi che Stefano De ...

Isola - Stefano De Martino e i dolcissimi auguri in diretta al figlio Santiago : Lontani ma vicini. Stefano De Martino, inviato sull'Isola dei Famosi, ci tiene in apertura di puntata a fare gli auguri al figlio Santiago...

Isola - gli auguri di Stefano De Martino in diretta al figlio Santiago : 'Non vedo l'ora di tornare' : Lo slittamento di una puntata dell' Isola dei famosi non ha permesso a Stefano De Martino di festeggiare il compleanno del figlio avuto con Belen, Santiago . L'inviato dell'Isola però non ha perso l'...

Isola - gli auguri di Stefano De Martino in diretta al figlio Santiago : «Non vedo l'ora di tornare» : Lo slittamento di una puntata dell' Isola dei famosi non ha permesso a Stefano De Martino di festeggiare il compleanno del figlio avuto con Belen, Santiago . L'inviato dell'Isola però non ha perso l'...

Santiago De Martino compie 5 anni : gli auguri di mamma Belen e papà Stefano (foto e video) : Santiago De Martino, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, oggi, compie 5 anni. mamma Belen, per festeggiare il compleanno del primogenito, ha organizzato una festa molto divertente con palloncini, giochi e l'immancabile torta. Il resoconto completo della ricorrenza è finito sui social.prosegui la letturaSantiago De Martino compie 5 anni: gli auguri di mamma Belen e papà Stefano (foto e video) pubblicato su Gossipblog.it 09 ...

Santiago De Martino compie 5 anni / Gli auguri di Stefano al figlio in diretta all'Isola dei Famosi 2018 : Stefano De Martino, in diretta all'Isola dei Famosi, fa un saluto speciale a suo figlio Santiago che oggi compie 5 anni e che festeggia con mamma Belen Rodriguez(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Gossip : Belen Rodriguez e Stefano De Martino festeggiano Santiago da 'separati' : Lunedì 9 aprile è stata una giornata molto importante per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: esattamente 5 anni fa, infatti, i due ex coniugi diventavano genitori del piccolo Santiago. Per festeggiare il compleanno del loro bambino, la showgirl e il ballerino hanno usato 'mezzi' diversi: lei ha organizzato un party ricco di magia ed effetti speciali, lui dall'Honduras si è limitato ad un tenero augurio sui social network. Belen Rodriguez ...