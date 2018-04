Steatoepatite non alcolica | test non invasivi efficaci come la biopsia

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) Arrivano incoraggianti novità per i pazienti connon(Nash) dall’International Liver Congress 2018 di Parigi, dove sabato Gilead ha presentato i risultati di due studi basati su tecniche di apprendimento automatico (machine learning), da cui emergenonsiano da considerarsiquanto laepatica per prevedere gli esiti clinici in pazienti con fibrosi avanzata indotta dalla Nash. La diagnosi e il monitoraggio dellanon– malattia del fegato caratterizzata dall’accumulo di grasso, più grave della steatosi epatica – attualmente richiedono infatti unadel fegato, l’unico esame che permette di distinguere la Nash dalla steatosi epatica (comunemente definita ‘fegato grasso’) ed evidenziare i processi infiammatori in atto. La prospettiva di poter utilizzarediagnostici non ...