Steatoepatite non alcolica | test non invasivi efficaci come biopsia

Medicina : Steatoepatite non alcolica - test non invasivi efficaci come la biopsia : Arrivano incoraggianti novità per i pazienti con steatoepatite non alcolica (Nash) dall’International Liver Congress 2018 di Parigi, dove sabato Gilead ha presentato i risultati di due studi basati su tecniche di apprendimento automatico (machine learning), da cui emerge come i test non invasivi siano da considerarsi efficaci quanto la biopsia epatica per prevedere gli esiti clinici in pazienti con fibrosi avanzata indotta dalla Nash. La ...