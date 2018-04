Statua coperta per un convegno islamico Salvini twitta | ' Solo a me sembra una follia?'

ilmessaggero

: Hanno coperto la statua nuda di Epaminonda e chiesto di spostare un quadro raffigurante una donna con la schiena… - fattoquotidiano : Hanno coperto la statua nuda di Epaminonda e chiesto di spostare un quadro raffigurante una donna con la schiena… - giusmo1 : Coperta la statua di Epaminonda per il convegno islamico, si scatena la polemica - Agenzia_Ansa : Statua di Epaminonda coperta per convegno Islam in Liguria. #Salvini: 'Follia' -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Un telo rosso per coprire unadi Epaminonda, politico e militare tebano, in un teatro di Cario Montenotte, località del savonese, in occasione di unsul dialogo interreligioso ...