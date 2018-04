Stato-mafia : Corte in camera consiglio : ANSA, - PALERMO, 16 APR - Dopo le brevi dichiarazioni spontanee dell'ex ministro Dc Nicola Mancino, imputato di falsa testimonianza al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, la Corte d'...

Trattativa Stato-mafia - l'ultimo appello di Mancino. "Ho sempre combattuto la mafia" : I giudici della corte d'assise di Palermo si riuniscono in camera di consiglio per la decisione finale

Processo Stato - mafia a Palermo - domani i giudici in Camera di consiglio : Un Processo imponente e di grande suggestione: iniziato il 27 maggio 2013, oltre 200 le udienze celebrate, centinaia i testi ascoltati. I giudici domani entreranno in Camera di consiglio per la prima ...

''Corrotti? La Trattativa Stato-mafia e l'antimafia oggi'' : View the embedded image gallery online at: http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/261-cronaca/69852-corrotti-la-Trattativa-Stato-mafia-e-l-antimafia-oggi.html#sigProId4e1e6b69d0 Foto a cura ...

Mafia : testimone giustizia Cutrò - la mia famiglia non ha più tutela dello Stato : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – “Prendo atto delle ultime dichiarazioni rilasciate dalle Istituzioni Locali, in merito alla revoca della protezione garantita a me e la mia famiglia. Ribadisco quanto dichiarato ieri e cioè che la tutela di cui godeva la mia famiglia è stata revocata, dovranno spostarsi da soli. Verrà garantita la sola vigilanza generica radio-collegata. La tutela di cui godevo io, di terzo livello con auto blindata è ...

Trattativa Stato mafia - “papello non esiste e processo nullo”. Arringa post mortem dell’avvocato di Totò Riina : “Il papello non esiste”, “Questo processo è nullo”, “Anche da morto Totò Riina tocca fare da parafulmine”. Messe in fila le parole dell’Arringa del difensore di boss di Corleone, morto il 17 novembre scorso prima della requisitoria, disegnano uno scenario opposto a quello dei pm di Palermo che in più udienze ha chiesto la condanna dei principali imputati. Luca Cianferoni, che difende anche il boss ...

Operazione antimafia in Puglia : arreStato ex portiere del Lecce : MAGLIE , Lecce, - C'è anche un ex calciatore del Lecce, Davide Petrachi, tra le 37 persone arrestate nell'ambito dell'Operazione anti droga dei carabinieri di Lecce. Davide Petrachi, 32 anni, Leccese, ...

Mafia - Giletti contro l’assessore siciliano : “Mi vergogno di questo Stato. Dia solidarietà a queste donne abbandonate” : Durissimo monito di Massimo Giletti a Non è L’Arena (La7) all’assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia, Edgardo Bandiera (Forza Italia). Nel corso della trasmissione, viene affrontata la vicenda delle sorelle Irene, Anna e Ina Napoli, che insieme alla loro madre gestiscono un’azienda agricola di 90 ettari a Mezzojuso (Palermo), antico feudo del boss mafioso Bernardo Provenzano. Dal 2006 le donne sono vittime dei ...

Mafia : Mise dedica due francobolli a ImpaStato e Padre Puglisi : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – Un francobollo da 95 centesimi sarà dedicato, il 21 marzo, al giornalista Giuseppe Impastato, ucciso per il forte impegno contro la Mafia il 9 maggio 1978, a Cinisi (Palermo). Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noti alcuni dettagli del valore postale anche se l’immagine sarà resa nota soltanto il giorno di emissione. Il francobollo per Impastato mostrerà un ritratto e la scritta ‘Radio ...