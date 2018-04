Starfield | la nuova IP di Bethesda sarà annunciata ufficialmente all' E3 e uscirà in

eurogamer

(Di lunedì 16 aprile 2018) Parecchi giocatori sono in attesa da tempo del leggendariodie molti sperano che il gioco verrà svelato all'evento E3 di quest'anno. Ebbene, come riporta Gamingbolt, secondo alcune nuove informazioni condivise da un utente nei forum ResetEra, il gioco arriverà questo autunno ma già ne sapremo di più all'E3 2018, evento che, perpiuttosto vario.L'utente AAMARMO ha pubblicato un thread speculando sul fatto chesarebbe un gioco per cellulare. A questo, un altro utente chiamato Potterson ha risposto e ha dichiarato che il gioco nonun gioco per dispositivi mobili e che è previsto per il rilascio nel corso di questo autunno. Inoltre, sembra che un annuncio sul giocofatto all'E3 2018. La pubblicazione di informazioni inaccurate può essere bandita da ResetEra, quindi gli amministratori della comunità hanno contattato Potterson per ...