Stanchi | sporchi ma felici | Lazio-Roma 0-0

(Di lunedì 16 aprile 2018)– Il derby della Capitale è una partita unica al mondo. Un articolo non basta per descrivere le sensazioni che suscita questa gara. Ansie e timori si mescolano tra un sorriso accennato, un urlo strozzato e qualche spiccata imprecazione. Il campo ci regala un pareggio a reti inviolate, ma le emozioni, almeno per i tifosi, non sono mancate. Il tutto comincia prima del duello in campo, con gli spalti impegnati a fronteggiarsi nella gara delle coreografie. Quella biancoceleste mette in risalto la data di origine, unita al suo stemma, l’aquila imperiale. I giallorossi rievocano l’origine della città, scegliendo di narrare la leggenda di Romolo e Remo. Entrambe belle a livello evocativo, con qualche buco per i giallorossi a discapito della perfezione estetica dei laziali, che coinvolgono anche i distinti. La gara rispecchia le fatiche infrasettimanali e le paure delle compagini. La ...