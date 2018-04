Stagione d' opera 2018 al Ponchielli | sei i titoli in calendario

Serie A Sassuolo - per Lirola Stagione finita : operazione al ginocchio : Sassuolo - Pol Lirola ha chiuso la stagione con qualche mese d'anticipo. L'esterno è stato operato al menisco a Barcellona. Ecco il report medico ufficiale del Sassuolo : "Ieri pomeriggio presso l'...

NBA - Nowitzki si opera alla caviglia : Stagione finita : ROMA - I Dallas Mavericks saranno costretti a terminare la stagione senza poter schierare Dirk Nowitzki. Il trentanovenne nativo di Würzburg, dopo aver giocato e vinto l'ultima partita martedì ...

Serie C Reggina - Castiglia operato al ginocchio. Stagione finita : REGGIO CALABRIA - Il centrocampista della Reggina Ivan Castiglia nella mattinata di oggi è stato sottopostoad intervento chirurgico presso la Casa di Cura 'Caminiti' di Villa San Giovanni dal ...

Milan - guai per Conti : nuova operazione e Stagione finita : “Non vedo l’ora di fare questa operazione, a settembre voglio essere in campo per togliermi le soddisfazioni che mi sono perso quest’anno. L’anno prossimo sarà completamente diverso, sono convinto che sara’ la mia stagione migliore”. Il difensore del Milan Andrea Conti si e’ presentato con il sorriso sulle labbra alla clinica romana Villa Stuart, dove oggi si sottoporrà al secondo intervento ...

'Così fan tutte' chiude Stagione della grande opera al cinema Gabbiano di Senigallia : Ricordiamo che per tutti gli spettacoli i biglietti sono sempre acquistabili in qualsiasi momento anche online sul sito www.cinemaGabbiano.it . Caricamento mappa in corso... cinema Gabbiano

Rugby - Zebre : Maxime Mbandà operato al ginocchio - Stagione praticamente finita per lui : Il flanker delle Zebre e della nazionale italiana di Rugby Maxime Mbandà è stato operato lunedì al ginocchio infortunato durante l’incontro valido per il Sei Nazioni in Galles: ne ha dato notizia soltanto oggi il sito federale, che sottolinea come i tempi di recupero siano lunghi ma ancora in via di definizione. L’atleta ha subito la ricostruzione del legamento crociato anteriore, oltre alla riparazione della rottura del legamento ...

NBA - Isaiah Thomas si opera : Stagione finita - ma i Lakers valutano il rinnovo : ... apprezzato anche da Walton; Thomas invece avrebbe una stagione per rilanciarsi, per dimostrare al mondo NBA di valere ancora un contratto importante. Il numero 4 trascorrerà le prossime settimana ...

OPERA/ Il Lirico di Cagliari inaugura la Stagione con un'accoppiata coraggiosa e vincente : La stagione 2018-2019 è stata inaugurata il 2 marzo con un’accoppiata singolare ma che si è rivelata vincente: Turandot e Suor Angelica. di GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:22:00 GMT)MISERIA E NOBILTA'/ L'OPERA italiana di impegno civileOPERA/ Donizetti: "La Favorite" approda a Firenze in francese

Psg - Neymar si opera : Stagione finita!/ Il brasiliano fermo sui social - tifosi preoccupati. Il Mondiale... : Psg, Neymar si opera: stagione finita! Real Madrid addio, a rischio anche il Mondiale col Brasile? L’asso finirà sotto i ferri questo weekend, dopo la frattura del metatarso del piede destro(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:47:00 GMT)