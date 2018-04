ilsussidiario

: #Lavoro SPILLO/ Così la politica ha messo in stand-by il lavoro - Domenico_Marra : #Lavoro SPILLO/ Così la politica ha messo in stand-by il lavoro - Spillo_parlante : RT @ggbebeggbei: Ma Selvaggia Lucarelli è sempre così pesante? No perché sono solo ad 1ora della prima puntata è già fa' disperare. I comme… - f0llowthesun : Come fate a farvi i capelli così? Se lo faccio io ho due alternative 1) una cipolla grande quanto la testa di uno s… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Si prevedono tempi lunghi per riuscire a vedere insediato un nuovo Governo. Questa situazione non aiuta certo a favorire le politiche attive per il. GABRIELE FAVA(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:07:00 GMT)DISOCCUPAZIONE/ Così le Agenzie per ilpossono combattere il precariato, di D. ZandaVITALIZI E PENSIONI/ Il caos che inganna gli italiani (e aiuta i politici), di M. Cardarelli