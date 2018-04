Spara a bus squadra avversaria per vendicare schiaffo al figlio

Follia a Salerno : Spara al bus della squadra avversaria : spara al pullman della squadra avversaria con una pistola ad aria compressa per “vendicarsi” dello schiaffo ricevuto dal figlio durante la partita d’andata contro la stessa squadra. E’ successo ad Acerno, in provincia di Salerno, dove i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 55enne del posto ritenuto responsabile del danneggiamento del pullman del Corno d’Oro Calcio avvenuto ieri ad Acerno. I militari, ...