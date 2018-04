Spalletti | “contro il Cagliari vittoria unico obiettivo”

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Ci eravamo creati la possibilità di gestire qualcosa, ce la siamo giocata. Restano sei partite, non so quanti punti serviranno per raggiungere la Champions o cosa ci riserverà il futuro, ma noi dobbiamo ragionare partita dopo partita. L’analisi della partita di domani è che laè l’obiettivo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Lucianoalla vigilia del match con il“Il fatto che si venga da qualche risultato non pieno e da qualche partita in cui abbiamo segnato poco non deve farci fare confusione rispetto alle prestazioni fatte, perché lì secondo me siamo a posto -ha aggiuntoin conferenza stampa-. E’ chiaro che il gol fa la differenza perché i punti se fai gol e vinci sono tre, altrimenti sono uno”. (AdnKronos) L'articolo: “contro ilobiettivo” sembra ...