Sospeso fino al 4 maggio il bando Mediapro su ricorso di Sky

Il presidente dello Sri Lanka ha Sospeso il Parlamento fino all’8 maggio : Il presidente dello Sri Lanka Maithripala Sirisena ha sospeso il Parlamento fino all’8 maggio per via della crisi politica in cui si trova il paese. È successo dopo che l’11 aprile sei ministri del governo di coalizione del primo ministro Ranil Wickremesinghe The post Il presidente dello Sri Lanka ha sospeso il Parlamento fino all’8 maggio appeared first on Il Post.