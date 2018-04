Sorpresa | in fondo all’album dei ricordi c’è l’emozione che non ti aspetti E il figlio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il video è stato girato a Jacksonville, in Florida. Ilin procinto di sposarsi decide di dare la notizia al padre in modo originale. Gli regala un album fotografico con una carrellata dei momenti più belli trascorsi insieme. Nell’ultima foto, aspunta l’immagine di uno smoking con la scritta: “Papà, sarai il mio testimone?”. Al papà basta un istante, si emoziona e scoppia in lacrime. Solo un abbraccio può sostituire le mille parole soffocate in gola. Ancora visibilmente commosso, il padre confessa teneramente aldi sentirsi onorato e felice. Il video non poteva che diventare virale L'articolo, inall’album deic’è l’emozione che non ti. E ilfa piangere suo padre proviene da Il Fatto Quotidiano.