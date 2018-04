“Sono positiva all’Hiv” | Conchita Wurst si confessa

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) L’artista e cantante austriacarivela con un lungo post su Instagram di essereall’Hiv da molti anni. La, al secolo Thomas Neuwirth, che ha vinto quattro anni fa l’Eurovision Song Contest con il brano ‘Rise like a Phoenix‘, spiega che questa ‘confessione’, che dovrebbe essere irrilevante per il pubblico e i suoi fan, arriva in seguito a una minaccia. “Sonoall’Hiv da molti anni – scrivesul suo profilo Instagram – Una cosa in realtà irrilevante per il pubblico, ma un mio ex ragazzo ha minacciato di rendere pubbliche queste informazioni private e non potrò mai dare a nessuno il diritto di spaventarmi e influenzare la mia vita“. Da qui la scelta di liberarsi “dalla spada di Damocle per il resto della mia vita“. La ventinovenne cantante drag queen afferma di ...