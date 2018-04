Sondaggi | ancora bene M5S e Lega | soprattutto Salvini

Sondaggio Swg - frenata del Movimento 5 stelle. Sale ancora la Lega : Perde quasi due punti il Movimento 5 stelle che dalla settimana scorsa è passato dal 34,5 per cento dei consensi al 32,6. Enzo Risso, direttore di Swg , illustra l'ultimo Sondaggio sul Messaggero : '...

Sondaggi - un mese dopo il voto cresce ancora il M5s : 35%. Se si tornasse alle urne Pd e Fi più deboli - Lega al 20% : Se si tornasse alle urne, a guadagnare voti sarebbe chi già ha vinto alle elezioni. Lo ribadiscono tutti i Sondaggi dal 4 marzo in poi, per ultimo quello condotto dall’Istituto Demopolis per Otto e Mezzo (La7). Se oggi, un mese dopo, gli italiani fossero richiamati a esprimersi, il Movimento 5 stelle guadagnerebbe oltre due punti e arriverebbe al 35 per cento. L’unico altro partito ad avere un segno più sarebbe la Lega, che da sola ...

Luigi Di Maio e il M5s in volo - i Sondaggisti : 'Dove sono arrivati e perché possono crescere ancora' : I sondaggisti lo chiamano 'effetto band wagon'. Letteralmente, la tendenza a salire sul carro che trasporta la banda musicale. In politica indica il fenomeno della 'luna di miele' post elettorale tra chi ha appena votato e i partiti vincitori. L'Italia, a poco meno di un mese dalle Politiche del 4 marzo, non fa eccezione. 'A chi ...

Sondaggi - M5s e Lega crescono ancora/ Governo - alleanza Salvini-Di Maio : il 58% degli elettori ci sperano : Sondaggi, Governo M5s-Lega: la maggior parte degli italiani sembra convinta che alla fine si riuscirà a trovare l'intesa per la formazione di un nuovo Governo. Le indicazioni di voto.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:25:00 GMT)

Sondaggi - si conferma la polarizzazione del voto : M5s ancora sopra il 34% - Lega leader del centrodestra. Pd stagna al 17% : L'”effetto traino” non è svanito. Se si tornasse a votare oggi, a quasi un mese dalle politiche del 4 marzo, il Movimento 5 stelle e la Lega aumenterebbero i propri voti. Una tendenza a premiare chi ha vinto le elezioni che era già stata registrata una settimana fa e si conferma negli ultimi Sondaggi di Index Research per Piazzapulita. Le intenzione di voto convergono stabilmente verso i 5 Stelle, che perdono uno 0,3% ma rimangono al ...

Sondaggi - effetto traino sui vincitori : M5s al 35 e Lega al 23 - 5. Il Pd cade ancora più giù - Forza Italia sprofonda all’11 : Mentre i pariti sono alle prese con l’elezione dei presidenti delle Camere, i Sondaggi confermano il cosiddetto “effetto traino”. Se si tornasse a votare domani, infati, il Movimento 5 stelle e la Lega aumenterebbero i propri voti, rubandoli in particolare al Pd e a Liberi e Uguali da una parte a Forza Italia dall’altra. Secondo Index Research per Piazzapulita, il Carroccio passerebbe dal 17,4 per cento al 23,5, con un ...

Silvio Berlusconi - i Sondaggisti : 'Forza Italia perde ancora consensi' : Forza Italia è in caduta libera. Se si dovesse tornare al voto entro un anno, dicono in coro i sondaggisti, il partito di Silvio Berlusconi continuerebbe a perdere consensi. Lo scenario è riportato ...

Sondaggi nuovo Governo 2018/ Esecutivo-Mattarella o ancora elezioni? Scenari - M5s vuole tornare al voto : Sondaggi e Scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Elettori Pd lo bocciano(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Sondaggi - se si tornasse a votare domani? Più voti al M5s (34%) e alla Lega (dal 18 al 22). Sconfitti cedono ancora consenso : I vincitori vincono ancora e con ancora più margine. Gli Sconfitti continuano a perdere. Se si tornasse a votare domani la Lega e il Movimento 5 stelle aumenterebbero i propri voti, rubandoli soprattutto a Forza Italia ma anche al Pd e a Liberi e Uguali. È quello che emerge da due Sondaggi diversi pubblicati tra venerdi 17 marzo e sabato 18 marzo e condotti rispettivamente da Swg per il quotidiano Il Messaggero e da Demos & Pi per La ...

A due settimane dal voto M5S e Lega crescono ancora nei Sondaggi. La rilevazione di Demos per Repubblica : A quasi due settimane dal 4 marzo Movimento 5 Stelle e Lega, i due vincitori delle elezioni politiche, crescono ancora nei consensi. Lo riporta un sondaggio di Demos per Repubblica, come raccontato da Ilvo Diamanti.Le stime di voto, anzitutto, riproducono e accentuano il profilo dei protagonisti. I vincitori si rafforzano. Gli sconfitti cedono ancora. Il M5s sale fino a sfiorare il 34%. Mentre la Lega supera il 18%. Ottiene il 18,2% e raggiunge ...

Sondaggi politici elettorali : M5S cresce ancora dopo le elezioni - ribasso PD Video : Le elezioni politiche dello scorso 4 marzo [Video] sono state archiviate. A distanza di un paio di settimane, l’istituto Piepoli ha deciso di interpellare nuovamente i cittadini, chiedendo loro cosa voterebbero. I risultati sono rimasti pressoché invariati, ma c’è un dato che colpisce particolarmente, ovvero l’ulteriore crescita del Movimento 5 Stelle. I pentastellati si sono aggiudicati un terzo dei voti alle urne, ma la loro percentuale è in ...