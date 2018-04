SOGNI IN GRANDE - Il 19 aprile su Real Time

“Lavoravo in una grande ong - ma ero lontano dai biSOGNI degli altri. Così ho deciso di lasciare tutto” : Se lavorassi per una delle più grosse organizzazioni mondiali per i diritti umani, con progetti internazionali e stipendi considerevoli, riusciresti a mollare tutto per seguire le tue passioni? In molti considererebbero una follia lasciare una posizione come la sua per diventare libero professionista del teatro, ma per Angelo Miramonti questo era il bivio che aspettava. “Da tempo sentivo che il mio lavoro era molto lontano dalle persone, ...