Smog | Legambiente | emergenza cronica in Veneto 3

Smog - Legambiente : aria sempre più irrespirabile in Veneto : Legambiente ha presentato oggi a Padova il rapporto sull’inquinamento atmosferico in Veneto: nel 2017 tutti i capoluoghi di provincia – salvo Belluno – si sono confermati fuorilegge con livelli di Pm10 alle stelle (Padova 102, Venezia 94, Vicenza 90, Treviso 83, Rovigo 80, Verona 73, Belluno 18). Secondo l’associazione ambientalista la situazione è critica in tutta la Pianura Padana e in tutto il territorio Veneto dove ...