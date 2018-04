Smog | Legambiente | emergenza cronica in Veneto 2

Smog : Legambiente - emergenza cronica in Veneto (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Rispetto all'impegno dei Comuni coinvolti dall'accordo padano, si può notare come questi siano stati abbandonati dalla nostra Regione e lasciati soli senza una cabina di regia generale, costretti ad applicare limitazioni e misure dissuasive in maniera scomposta e non coo