Smog | l’allarme di Legambiente | “Emergenza cronica in Veneto”

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Aria sempre più irrespirabile in Veneto. Nel 2017 sei capoluoghi di provincia del Veneto si confermano fuorilegge con livelli di Pm10 alle stelle: Padova 102, Venezia 94, Vicenza 90, Treviso 83, Rovigo 80, Verona 73; si salva solo Belluno con 18 gg di sforamento. Situazione critica in tutta la Pianura Padana e in tutto il territorio veneto dove non si registra alcun accenno a miglioramenti, con la Regione Veneto che abbandona nei fatti la cabina di regia”. Il rapporto veneto sull’inquinamento atmosferico regionale diè stato presentato oggi in tutti i capoluoghi per fare il punto “sulla grave situazione dell’inquinamento atmosferico che affligge i polmoni dei cittadini, anche se sembra non essere una priorità ambientale e sanitaria per chi governa”. “É un dato di fatto quanto l’emergenzasia sempre piùnella ...