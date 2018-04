Smartphone economici | quale comprare

chimerarevo

(Di lunedì 16 aprile 2018) La scelta di unoè sempre molto difficile, soprattutto quando ci si trova di fronte ad un low-budget, in cui sono davvero pochi gliche riescono ad eccellere nella realtà. La fascia di prezzo che va dai 100 ai 150 euro non è molto ricca dinuovi, aggiornati e all’ultimo grido, proprio perché si collocano ex dispositivi medio-gamma degli anni precedenti e molticinesi. Nonostante il panorama non dia un’impressione globalmente proficua, c’è da ammettere che non tutti gliin questa fascia di prezzo sono impossibili da usare. Ci sono dei dispositivi davvero molto fluidi e reattivi. “Low cost” non per forza deve significare di scarsa qualità! Quali caratteristiche tecniche considerare Durante l’acquisto di uno, a maggior ragione se si tratta di dispositivi, le specifiche tecniche fanno la differenza. I principali ...