SmartCity Dioniso | la rivoluzione dei soccorsi in caso di emergenze

(Di lunedì 16 aprile 2018) Gli edifici pubblici comunicano con i soccorritori: indiall’interno degli edifici pubblici sarà l’edificio stesso a individuare dove sono le persone intrappolate e quante sono, a guidare l’azione dei soccorritori verso un luogo o un altro. Con questo progetto fantascientifico, l’Università di Genova con il CNR e con la collaborazione di partners pubblici e privati, intende rivoluzionare il sistema dei, utilizzando la domotica per facilitare le fasi di ricerca e salvataggio delle persone in difficoltà. Si tratta di un progetto che prevede l’installazione negli edifici pubblici di dispositivi in grado di comunicare: quante persone sono presenti in un ambiente, dove sono le persone presenti e di fornire suggerimenti per uscire grazie alla capacità di creare mappe in tempo reale. Il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi ...