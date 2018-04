Sky Q | una casa e un tram per la Design Week di Milano

Diritti tv - Sky ottiene sospensione bando Mediapro/ Ultime notizie : Tribunale di Milano deciderà il 4 maggio : Diritti tv, Sky ottiene sospensione bando Mediapro. Le Ultime notizie: Tribunale di Milano deciderà il 4 maggio, quindi i tempi slittano ma la nuova stagione è alle porte...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:46:00 GMT)

Calcio - Serie A : sospeso il bando Mediapro per i diritti tv. Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di Sky : Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia e ha deciso di sospendere d’urgenza il bando di Mediapro fino al 4 maggio, data in cui lo stesso Tribunale si esprimerà nel merito. L’assegnazione dei diritti tv per la trasmissione delle prossime tre stagioni di Serie A sta diventando sempre più problematica. La sospensiva imposta dall’organo giuridico comporta anche la cancellazione della scadenza fissata al 21 aprile ...

Verso il Governo - una lunga diretta no stop su Sky TG24 per le consultazioni : Il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella concluderà la prima serie di consultazioni dopo il voto e incontrerà i rappresentanti dei principali partiti, per conoscere le loro posizioni e immaginare gli scenari possibili per la formazione di un nuovo Governo. Sky TG24 HD lo racconta con “Verso il Governo”, una lungo speciale dedicato alle consultazioni al Quirinale, in onda dalle 10 alle 19 di...

Casting per una serie TV - per un video - per progetti cinematografici e per Sky Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a Casting e provini per una serie Tv, per la realizzazione di un Video, per alcuni progetti cinematografici e per un programma della piattaforma Sky. Un Video Per la campagna estiva di Havaianas si cercano comparse per la realizzazione di un Video. Le selezioni si terranno il 5 aprile a Milano. In particolare, la ricerca è indirizzata verso le seguenti figure: uno skater, una ...

Storico accordo Sky-Mediaset : inizia una nuova fase per la tv : Storico accordo Sky-Mediaset. Dopo anni di tensioni e turbolenze i due colossi hanno dato il via ad una nuova fase per la tv. Di cosa si tratta e perché tutti ne parlano? Da una parte cinque canali di cinema e quattro canali di serie tv, disponibili solo su Mediaset Premium, saranno visibili a tutti gli abbonati Sky. Dall’altra tre o quattro canali Sky entreranno a far parte dell’offerta di Premium. Storico accordo Sky – Mediaset: ...

Serie B Frosinone vs Venezia 2-1 - Maiello a Sky : 'Questa vittoria è una liberazione' : Raffaele Maiello, migliore in campo nella vittoria del Frosinone sul Venezia, ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del centrocampista giallazzurro nel post gara: 'L'esultanza è stata una liberazione perché venivamo da un brutto momento, la rete ci ha consentito di sbloccarci e di ottenere ...

Sky e Open Fiber si alleano : sulla fibra una nuova pay tv digitale : Accordo per sfruttare l'infrastruttura in fibra ottica e trasmettere contenuti video in alternativa al satellite. L'avvio dall'estate del 2019