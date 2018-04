: In quanto è avvenuto in #Siria la #UE è scomparsa dai radar. #Usa, #Gb e #Francia, da un lato, dall'altro la… - NicolaMorra63 : In quanto è avvenuto in #Siria la #UE è scomparsa dai radar. #Usa, #Gb e #Francia, da un lato, dall'altro la… - AnnalisaChirico : Nauseante l’ipocrisia di chi oggi grida contro il blitz missilistico targato Usa (su siti mirati, zero morti) dopo… - berlusconi : Vi invito a leggere la mia lettera al @Corriere sulla complessa e drammatica situazione in #Siria. -

I russi potrebbero averto l'area dell'attacco chimico a Duma per ostacolare l'indagine dell'Opac. Così-secondo i media Usa-l'ambasciatore Kenneth Ward in un incontro a l'Aja. Dello stesso parere la premier britannica che accusa:"Il regimeno e laimpediscono agli ispettori Opac di arrivare a Duma". Nel suo intervento in Parlamento volto a giustificare i raid, May ha detto:"Abbiamo deciso di intervenire in anticipo perchè avevamo già lesull'uso delle armi chimiche da parte del regimeno",(Di lunedì 16 aprile 2018)