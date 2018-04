Siria - Tajani : ruolo centrale Ue per pace : 19.05 Siria , Tajani : ruolo centrale Ue per pace Sulla Siria "tutti i gruppi politici del Parlamento europeo chiedono un'iniziativa politica e diplomatica, forte dell'Europa".Così il presidente Tajani . "Mi auguro che l'attacco che c'è stato sia l'ultimo e che prevalga l'intelligenza e la voglia di dialogare da parte di tutti, a ...

Siria : May a Tajani - collaboriamo : ANSA, - BRUXELLES, 15 APR - La Gran Bretagna continuerà a collaborare con gli alleati europei e ribadisce che gli attacchi in Siria sono stati mirati a colpire gli impianti per la produzione di armi ...

Siria - Tajani : "Ue garantisca la pace" : 10.27 "L'uso di armi chimiche è inaccettabile. L'Europa deve giocare un ruolo maggiore nel garantire la pace e evitare crisi umanitarie come quella in Siria". E'il tweet del presidente del Parlamento Ue,Tajani,che annuncia per lunedì un dibattito alla plenaria a Strasburgo. "I raid rendono evidente che regime Siriano, Russia e Iran non possono continuare questa tragedia umana, almeno non senza costi". Così su Twitter il presidente del ...