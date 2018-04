Siria | Usa e Londra sull’attacco a Douma

Attacco in Siria - sottomarino Usa fece scalo a Napoli : è polemica : Attacco in Siria, sottomarino Usa fece scalo a Napoli: è polemica Protesta il sindaco De Magistris: mai più. La settimana scorsa si era lamentato per la presenza in porto il 20 marzo di un mezzo nucleare. Da un video su YouTube è emerso che il John Warner è stato successivamente impiegato per il lancio di missili degli Usa in ...

Napoli - sottomarino nucleare Usa era in porto a marzo. De Magistris : “Non accada più”. Nave ha partecipato a raid in Siria : Il sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner era in rada lo scorso 20 marzo nel porto di Napoli. Ma quelle acque, con “la delibera n.609 del 23 settembre 2015” sono state dichiarate “area denuclearizzata“. Lo denuncia il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in una nota del Comune rivolta al contrammiraglio Arturo Faraone, Comandante della Capitaneria di porto, in cui ricorda come tali navi non siano ...

Sottomarino Usa che ha sferrato l'attacco in Siria è stato nel porto di Napoli. De Magistris alla capitaneria : "Siamo area denuclearizzata" : La protesta del sindaco all'ammiraglio Faraone per la presenza in rada lo scorso marzo del sommergibile nucleare Uss John Warner

