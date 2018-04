Siria - Ue : uniti divieto armi chimiche : 12.23 La Ue "è unita nel sostegno al divieto totale e all'eliminazione delle armi chimiche in tutto il mondo", crede che il loro uso sia "aberrante" e che debba "essere rigorosamente condannato". Lo si legge nelle conclusione sul disarmo chimico del Consiglio Esteri Ue, che ribadisce:"L'uso di armi chimiche è inaccettabile,viola il diritto internazionale e può costituire un crimine di guerra o contro l'umanità, non può esservi impunità".

Maroni : «Sbagliato il raid in Siria - ma non si può incrinare il rapporto con gli Stati Uniti» : E credo che le questioni di politica internazionale non siano in cima alla lista delle loro priorità. Contano molto di più temi di casa nostra, come la flat tax o l'abolizione della legge Fornero». ...

Siria - gli Stati Uniti : 'Pronte nuove sanzioni contro la Russia' : La Casa Bianca è pronta a colpire la Russia con nuove sanzioni all'indomani dell'attacco missilistico compiuto in Siria. Lo ha affermato l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, annunciando ...

L'ex capo del Dis Giampiero Massolo a Mezz'ora in più : "La situazione in Siria resta critica - pochi chilometri tra gli eserciti di Russia e Stati Uniti" : "La situazione in Siria resta seria, anzi critica: poche centinaia di chilometri si frappongono tra uomini russi e uomini americani sul terreno". A fotografare così la situazione in Siria dopo l'attacco di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è L'ex capo del Dis (il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza interna ed esterna) Giampiero Massolo, che ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3 sottolinea: "Raramente, ...

Siria - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per una mediazione tra Stati Uniti e Russia" : Silvio Berlusconi ha inviato una lettera al Corriere della Sera. L'ex Cavaliere ha spiegato come l'Italia abbia bisogno di formare presto un governo "autorevole sul piano interno e internazionale, interlocutore riconosciuto e capace di farsi ascoltare dalle maggiori potenze". Berlusconi ha rivendicato l'accordo di Pratica di Mare del 2002, quando George Bush e Vladimir Putin si incontrarono e riuscirono a ricucire le relazioni internazionali: ...

Siria - raid aerei lanciati Stati Uniti - Regno Unito e Francia : “Colpite strutture di ricerca - sviluppo e produzione di armi chimiche” : I raid aerei lanciati da Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno colpito strutture di ricerca, sviluppo e produzione di armi chimiche utilizzate “dal regime Siriano di Bashar al Assad“. E’ quanto dichiarato dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti, James Mattis, e dal capo degli Stati maggiori riUniti Joseph Dunford, in una conferenza stampa congiunta al Pentagono. “Come il mondo sa, il popolo Siriano ha sofferto ...

