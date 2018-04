Siria | Trump risponde a Macron | le nostre truppe presto a casa

Siria - Trump a Macron : truppe Usa a casa : 03.54 "Il presidente Trump è stato chiaro: ha affermato che vuole il ritorno a casa delle forze americane in Siria". Lo ha dichiarato la portavoce della casa Bianca Sarah Sanders, replicando così al presidente francese che in una intervista tv ha detto di aver convinto Donald Trump a far rimanere in Siria a lungo le forze statunitensi.

Siria - Macron : con Trump restiamo a lungo : 22.02 "Intervento legittimo nel quadro multilaterale". Così il presidente francese, Macron, su BFM-TV, sull'attacco in Siria. "Abbiamo colpito tre siti di armi chimiche, identificati da mesi". E' una "guerra contro i terroristi islamici che hanno colpito il nostro Paese, nel quadro di una coalizione internazionale". Poi: "La risoluzione del settembre 2013 prevede l'uso della forza se non è rispettato il divieto di usare armi chimiche". E ...

Siria - Trump : Sanzioni contro la Russia : Dopo il blitz con i missili il presidente Usa è pronto a varare Sanzioni. Il primo ministro francese sull’attacco: i tre siti colpiti erano i nostri obiettivi

Siria - Putin : raid portano a caos. Trump verso nuove sanzioni a Mosca | : Durante una telefonata con il leader iraniano Rohani, il presidente russo ha definito i bombardamenti "azioni illegali". Intanto Usa, Gb e Francia preparano una nuova bozza di risoluzione all'Onu ...

Siria - ASSAD : “RAID? FALLIMENTO DELL’OCCIDENTE”/ Sanzioni Usa contro la Russia : Trump - “attacco perfetto” : Bombardamenti in SIRIA: ASSAD, "raid FALLIMENTO dell'Occidente". Trump-Francia-GB, "attacchi necessari e riusciti". Nuove Sanzioni Usa contro la Russia, Putin "attacchi porteranno caos"(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:45:00 GMT)

Siria - Usa bombarda Assad/ Trump - "attacchi necessari" e prepara nuove sanzioni contro Mosca : bombardamenti in Siria: Trump fa allontanare Turchia e Russia, la bocciatura dell'Onu alle richieste di Mosca. Raid di Israele contro base Iran ad Aleppo. Ultime notizie e possibili scenari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:19:00 GMT)

Trump : il tweet diventa realtà. Bombarda la Siria ed esulta come Bush : Mission Accomplished : Nella notte tra il 13 e il 14 aprile, gli Usa sono passati dalle parole ai fatti, Bombardando la Siria dopo che, lo scorso 11 aprile, il presidente Usa aveva scatenato il panico nel mondo, dicendo ...

Trump non ha una strategia in Siria. E il Congresso è diviso su come agire : ... lasciando il Paese per accontentare la sua base a cui aveva promesso di concentrarsi sui problemi interni piuttosto che continuare a fare la polizia del mondo. Ma poi, dopo l'attacco di Assad a ...

Siria : Trump - raid perfetto - mi attaccano su "missione compiuta"

Siria - Trump ad Assad : siamo pronti a colpire ancora : Gli Stati Uniti sono «pronti e carichi a colpire» ancora in caso di un nuovo attacco chimico in Siria. Lo ha assicurato al Consiglio di sicurezza l’ambasciatore americano all’Onu, Nikki Haley, riportando le parole del presidente Donald Trump. L’ambasciatore ha sottolineato che «il tempo delle parole è finito» e che è necessario passare all’azione ...

Siria : Salvini contro l'attacco - Berlusconi vorrebbe essere al fianco di Trump : USA, Inghilterra e Francia attaccano la Siria e il centrodestra italiano si divide. La politica estera della Lega di Salvini non sembra essere la stessa di Forza Italia e non è un bel segnale in vista della formazione di un presunto nuovo governo. Ieri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato che rispetto ad una settimana fa non siano stati fatti passi avanti e il quadro rimane molto intricato. Salvini invita Silvio ...

Siria - Trump : Pronti per colpire ancora : Lo ha assicurato al Consiglio di sicurezza l’ambasciatore americano all’Onu, Nikki Haley, riportando le parole del presidente Usa