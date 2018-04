Siria | Trump replica a Macron | «Via le truppe Usa | si impegnino gli alleati»

Macron : convinto Trump a restare in Siria. Casa Bianca smentisce : Washington smentisce Emmanuel Macron, dopo che il presidente francese ha detto di aver convinto Donald Trump a non ritirare le forze Usa dalla Siria e di restare anzi nel paese "nel lungo termine".

Il cappello di Macron sul raid in Siria : "Ho convinto Trump a restare" : "L'operazione è riuscita sul piano militare, i missili hanno raggiunto gli obiettivi ed è stata distrutta la loro capacità di produrre armi chimiche. E da parte loro non c'è stata nessuna vittima". All'indomani dell'attacco in Siria condotto al fianco degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, il presidente Macron rompe il silenzio in un'intervista televisiva andata in onda ieri sera su Bfm-Tv. Nella suggestiva cornice ...

Siria - Trump replica a Macron : "Nessun impegno prolungato - truppe presto a casa" : Nessun impegno prolungato. La missione delle forze americane dispiegate in Siria "non è cambiata" e il presidente Donald Trump punta a farle rientrare negli Stati Uniti "il prima possibile"...

Siria - Macron : 'Gli Usa restano a lungo'. Ma Trump smentisce : Emmanuel Macron ha rilanciato la sua presidenza a quasi un anno dall'elezione, difendendo - con le unghie e con i denti - una serie di decisioni che hanno lacerato non solo la Francia, ma il mondo ...

"Ho convinto gli Usa a restare" "Falso - ce ne andremo presto" Siria - è lite tra Macron e Trump : E' scontro Stati Uniti-Francia dopo il raid militare in Siria. Il presidente francese, Emmanuel Macron, rivendica la legittimità dell'intervento. Il numero uno dell'Elseo ha ribadito che "in Siria conduciamo una guerra contro i gruppi terroristi... Segui su affaritaliani.it

Siria - Trump : sanzioni contro la Russia. Macron : «Operazione militare riuscita» : Dopo il blitz con i missili il presidente Usa è pronto a varare sanzioni. Il primo ministro francese sull’attacco: i tre siti colpiti erano i nostri obiettivi

