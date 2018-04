Siria | Salvini | missili non aiutano

SALVINI - GOVERNO : CHIUDE A DI MAIO E CALENDA/ “Mai col Pd - M5s rispetti voto” : asse Lega-Gino Strada su Siria : GOVERNO, SALVINI contro Di MAIO e CALENDA: "mai col Pd e il M5s rispetti il voto". Leader Lega striglia Centrodestra, accordo con grillini più lontano. Rivolta dem contro il Ministro(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Sulla Siria Gino Strada la pensa come Salvini : Roma, 16 apr. , askanews, Gino Strada d'accordo con Matteo Salvini. Il fondatore di Emergency e il leader della Lega hanno quasi sempre opinioni opposte, ma non Sulla guerra in Siria. Salvini si è ...

Siria - da Vauro a Gino Strada : i pacifisti rossi "lodano" Salvini : Chi l'avrebbe mai detto? Due pacifisti rossi 'costretti' a lodare Matteo Salvini . Dopo i raid americani in Siria, la posizione del leader leghista è stata condivisa e, in un cwerto qual senso, lodata ...

La Siria divide Di Maio e Salvini Ora i 5 Stelle guardano al Pd : Le parole di Pierferdinando Casini, senatore ed ex presidente della Camera eletto con il Partito Democratico nel collegio di Bologna lo scorso 4 marzo, hanno segnato la svolta: "Le dichiarazioni di Di Maio sulla Siria sono molto responsabili e fanno ben sperare". Sono in molti a pensare... Segui su affaritaliani.it

Siria : Salvini contro l'attacco - Berlusconi vorrebbe essere al fianco di Trump : USA, Inghilterra e Francia attaccano la Siria e il centrodestra italiano si divide. La politica estera della Lega di Salvini non sembra essere la stessa di Forza Italia e non è un bel segnale in vista della formazione di un presunto nuovo governo. Ieri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato che rispetto ad una settimana fa non siano stati fatti passi avanti e il quadro rimane molto intricato. Salvini invita Silvio ...

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

Siria - LE REAZIONI ITALIANE/ Di Maio sconfessa Salvini : "Preoccupati - ma siamo con alleati" : SIRIA, Gentiloni e le REAZIONI in Italia: “Nessun attacco dalle nostre basi, no all’escalation della guerra”. La conferenza stampa del presidente del consiglio dopo l’attacco USA(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:52:00 GMT)

Guerra in Siria - Salvini pacifista su Instagram : Il leader della Lega Matteo Salvini insiste nella sua campagna contro la Guerra in Siria e per farlo utilizza anche Instagram. Sul social Salvini pubblica una foto del 1982 che lo ritrae con la ...

La Siria fa litigare Salvini e Berlusconi. Ma i missili non piacciono a nessuno : né ai filoputiniani Lega-Fdi - né agli atlantisti Pd-M5s-Fi : L'attacco missilistico in Siria divide la politica italiana. La spaccatura corre lungo una linea che separa i sovranisti della Lega e di Fratelli d'Italia, sostenitori di una linea filo-Putin, da un blocco "atlantista" trasversale, composto da Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Ma un minimo comune denominatore tra le varie posizioni c'è. L'azione militare intrapresa da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti per ...

Salvini-Berlusconi - gelo sulla Siria Video Il leghista incalza M5S e FI : basta insulti : Il bombardamento annunciato da Trump accresce il nervosismo nella coalizione. Salvini lo definisce «pazzesco» e twitta: «Fermatevi». Berlusconi: «In queste situazioni meglio tacere». Il numero uno della Lega sul governo: «Pazienza al limite»

Salvini-Berlusconi - l'attacco in Siria divide il centrodestra. Il leghista a M5S e Forza Italia : «Basta insulti» : VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia Italiana». Insomma, sembra di capire che con lui al governo, la mano a Putin rimarrebbe ferma e tesa. Sia dal punto ...

Salvini : vicenda Siria ha accelerato formazione nuovo governo : Roma, 14 apr. , askanews, La vicenda Siriana 'porta in chiave italiana una accelerazione nella formazionen del nuovo governo'. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook. 'Io ha ...