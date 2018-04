Siria | Putin telefona a Iran | avverte su caos con nuovi attacchi Usa Washington prepara

Siria - Putin : raid portano a caos. Trump verso nuove sanzioni a Mosca | : Durante una telefonata con il leader iraniano Rohani, il presidente russo ha definito i bombardamenti "azioni illegali". Intanto Usa, Gb e Francia preparano una nuova bozza di risoluzione all'Onu ...

Usa - Gb e Francia : "I raid in Siria erano necessari". Putin : "Attacchi illegali portano caos" : L'Onu boccia la risoluzione russa contro "l'aggressione armata occidentale". Riunione piena di tensioni ieri a Palazzo di Vetro. Presentata nuova risoluzione da Usa-Gran Bretagna e Francia. Gli Usa: "Pronti a colpire ancora". Papa Francesco: "Profondamente turbato, prevalga la pace"

Siria - USA BOMBARDA ASSAD/ Trump ‘allontana’ Erdogan da Putin : Gran Bretagna - “pronti a ritorsione Russia” : BOMBARDAmenti in SIRIA: Trump fa allontanare Turchia e Russia, la bocciatura dell'Onu alle richieste di Mosca. Raid di Israele contro base Iran ad Aleppo. Ultime notizie e possibili scenari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:38:00 GMT)

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

Siria - attacco di Usa - Gb e Francia. Video Putin : "Condanna : l’Onu intervenga" : Un attacco congiunto di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è stato sferrato nella notte contro la Siria. E' iniziato quando a Washington erano le 21 (le 3 del mattino in Italia) e si è trattato di raid mirati contro tre obiettivi a Damsco e Homs. Segui su affaritaliani.it

Crisi Siria - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato" : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione". E' uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere "un valido partner e non un avversario".

Siria - la nuova guerra fredda è un risiko su Damasco : dagli Usa a Putin - da Israele all’Iran - interessi e protagonisti in campo : A prescindere dal dibattito su cosa gli Stati Uniti hanno davvero colpito e distrutto in Siria (dalle prime informazioni, sembra abbastanza poco), c’è una prima, vera vittima della rappresaglia americana: le relazioni internazionali. Mai, da decenni, la situazione internazionale è stata più tesa. Lo ha detto molto bene il segretario generale dell’Onu, António Guterres: “La guerra fredda è tornata, con una vendetta e una differenza”. ...

CAOS Siria E GOVERNO/ Mattarella non lasci a Putin il nostro ministro degli Esteri : L'attacco di Usa, Francia e Regno Unito in SIRIA complica il quadro politico italiano, già in situazione di stallo nella formazione del GOVERNO. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:02:00 GMT)CONSULTAZIONI/ Mattarella, la SIRIA e i veti aprono la strada a Casellati, int. a L. GhelfiSCENARIO/ Il nuovo GOVERNO si può trovare con il Def, di S. Cingolani

Attacco in Siria : Putin non risponderà - salvo 'incidenti imprevisti' Video : 5 Strutture militari danneggiate, la distruzione di due centri di ricerca farmaceutica e chimica, considerati da Washington probabili laboratori dove venivano sviluppate armi proibite. Danni contenuti ed una sorprendente dimostrazione di reattivita' da parte della contraerea Siriana nonostante utilizzi sistemi di difesa della tecnologia bellica sovietica degli anni '80. Letto in questo modo, l'Attacco coordinato da Stati Uniti, ...

Siria - alta tensione dopo i missili Foto 1|2 Trump esulta - Putin : «Un’aggressione» : Operazione di americani, britannici e francesi contro obiettivi militari. Nessuna vittima tra i civili. L’ambasciatrice Nikki Haley al Consiglio di Sicurezza: pronti a rifarlo