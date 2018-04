: #EU e #Mogherini dicono che hanno prove degli attacchi con armi chimiche a #Douma in #Siria. Vediamo se dietro form… - Marcozanni86 : #EU e #Mogherini dicono che hanno prove degli attacchi con armi chimiche a #Douma in #Siria. Vediamo se dietro form… - s_parisi : Siria? Fanno bene israeliani che linee rosse le fanno rispettare prima di annunciarle. Ora aspettiamo che Trump pas… - RadioLondra_ : Siria: Mogherini, necessario rilanciare processo a guida Onu -

"E' necessaria una spinta peril processo politico aOnu".Lo ha detto l'Alto Rappresentantearrivando a Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri, che ha tra i punti in agenda, Russia e Iran. "Reitereremo la nostra posizione dei giorni scorsi", in cui è stata espressa una forte condanna per l'uso di armi chimiche, ha aggiunto.Riguardo Teheran, ha sottolineato,"ribadiremo un forte e inequivocabile sostegno a una piena implementazione dell'accordo sul nucleare da parte di tutti".(Di lunedì 16 aprile 2018)