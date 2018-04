Siria | Macron | ' Gli Usa restano a lungo' Ma Trump smentisce

Siria - Casa Bianca smentisce Macron : truppe Usa via il prima possibile - : In un'intervista tv il presidente francese ha dichiarato: "Abbiamo convinto Trump che è necessario rimanere a lungo". La portavoce Sarah Sanders replica: "La missione non è cambiata, ritorno delle ...

Trump replica a Macron - truppe Usa in Siria a casa

"Ho convinto gli Usa a restare" "Falso - ce ne andremo presto" Siria - è lite tra Macron e Trump : E' scontro Stati Uniti-Francia dopo il raid militare in Siria. Il presidente francese, Emmanuel Macron, rivendica la legittimità dell'intervento. Il numero uno dell'Elseo ha ribadito che "in Siria conduciamo una guerra contro i gruppi terroristi... Segui su affaritaliani.it

Siria - Trump : sanzioni contro la Russia. Macron : «Operazione militare riuscita» : Dopo il blitz con i missili il presidente Usa è pronto a varare sanzioni. Il primo ministro francese sull’attacco: i tre siti colpiti erano i nostri obiettivi

Siria : Trump a Macron - truppe Usa a casa : ANSA, - NEW YORK, 16 APR - "Il presidente Trump è stato chiaro affermando che vuole un ritorno a casa delle forze americane in Siria": lo afferma in una dichiarazione la portavoce della casa Bianca ...

Siria - Trump risponde a Macron : le nostre truppe presto a casa : Gli Usa annunciano: "Pronti a varare nuove sanzioni contro Mosca". E si aspettano maggiore collaborazione da parte delgi alleati

Siria : Macron - convinsi Trump a rimanere : ANSA, - PARIGI, 15 APR - Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato di aver "convinto" Donald Trump a "rimanere a lungo" in Siria. "Dieci giorni fa - ha detto Macron nell'intervista in ...

Siria - Macron : con Trump restiamo a lungo : 22.02 "Intervento legittimo nel quadro multilaterale". Così il presidente francese, Macron, su BFM-TV, sull'attacco in Siria. "Abbiamo colpito tre siti di armi chimiche, identificati da mesi". E' una "guerra contro i terroristi islamici che hanno colpito il nostro Paese, nel quadro di una coalizione internazionale". Poi: "La risoluzione del settembre 2013 prevede l'uso della forza se non è rispettato il divieto di usare armi chimiche". E ...

Siria : Macron - operazione riuscita sul piano militare

Siria - Papa 'Mi appello ai leader - prevalgano giustizia e pace'. Macron 'Operazione legittima' : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo', ha detto Papa ...

Siria - Macron : "Nostro intervento legittimo - risoluzione Onu prevede uso forza dopo attacco chimico" : Si tratta di una risoluzione adottata dalle Nazioni Unite nel 2013. Il presidente francese ha quindi accusato la Russia di essere complice del presunto attacco chimico a Duma: "Ha bloccato i meccanismi di controllo"

Siria - Macron : 'L'operazione è riuscita sul piano militare' : "L'operazione è riuscita sul piano militare, i missili hanno raggiunto gli obiettivi, è stata distrutta la loro capacità di produrre armi chimiche. E da parte loro non c'è stata nessuna vittima". Lo ...