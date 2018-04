Siria | L' Opac | Siria e Russia ritardano la missione a Duma | non ci sono le

Siria : Usa - Opac deve entrare a Duma : ANSA, - NEW YORK, 16 APR - "Armi chimiche sono state usate contro uomini, donne e bambini a Duma. Le notizie sul fatto che gli ispettori dell'Opac hanno bisogno di un pass speciale dell'Onu sono ...

Siria : inviato Russia Opac - Gb-Usa responsabili fatti Duma :

Macron : ‘Abbiamo convinto Usa a restare in Siria’. Casa Bianca lo smentisce. Uk : ‘Douma - negato accesso a ispettori Opac’ : Dalla Francia Emmanuel Macron spiega la preparazione dell’operazione in Siria, dove nella notte tra venerdì e sabato Parigi, Londra e Washington hanno risposto con un attacco missilistico al presunto uso di armi chimiche da parte del regime lo scorso 7 aprile a Douma. Ma dagli Usa il presidente francese, che ha rilasciato le sue dichiarazioni in un’intervista a Bfmtv, viene smentito. “La missione degli Stati Uniti non è ...

Siria - la denuncia di Londra : "Damasco e Mosca bloccano l'accesso degli ispettori OPAC a Duma" : Gli Usa annunciano: "Pronti a varare nuove sanzioni contro Mosca". E si aspettano maggiore collaborazione da parte delgi alleati.

Siria : esperti Opac cominciano missione a Duma :

Siria - Usa bombarda Assad/ Per il dittatore Siriano "raid dell’Occidente unirà il paese" - Opac oggi a Duma : bombardamenti in Siria: Trump fa allontanare Turchia e Russia, la bocciatura dell'Onu alle richieste di Mosca. Raid di Israele contro base Iran ad Aleppo. Ultime notizie e possibili scenari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:01:00 GMT)

Siria - Assad : “I raid dell’Occidente uniranno il paese”. Esperti Opac avviano indagine su attacco a Douma : Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna hanno deciso di attaccare la Siria nella notte fra venerdì e sabato. Ma per Bashar Al-Assad i missili occidentali non avranno altro effetto che “unire il Paese” sotto la sua leadership. Una dichiarazione riferita dal parlamentare russo Dmitry Sablin, che ha incontrato il presidente Siriano oggi a Damasco insieme a una delegazione di politici del Cremlino. E loro hanno descritto Assad come ...

Siria - Opac : inchiesta a Duma continua : 15.04 Gli esperti dell'Opac, Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, proseguiranno la loro missione per verificare che effettivamente siano stati usati i gas tossici a Douma. Lo ha comunicato l'organismo Onu in una nota. "Il team d'indagine dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) continuerà a dislocarsi in Siria per stabilire i fatti riguardo alle accuse di armi chimiche usate a Duma", si legge.

Siria : Opac - prosegue la nostra missione di esperti a Duma :

Siria : raid "barbaro"per ostacolare Opac : 9.32 Il ministero degli Esteri Siriano ha definito "un'aggressione barbara e brutale" l'attacco di Stati Uniti,Francia e Regno Unito contro installazioni militari, condotto nella notte. Con una nota diffusa dall'agenzia di stampa statale Sana, Damasco aggiunge che gli attacchi puntano a ostacolare l'inchiesta dell'Opac (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche a Duma) L'attacco "mira a ostacolare il lavoro della missione e ...

Armi chimiche - Opac invia team in Siria : 20.25 L'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche invierà presto un team di esperti in Siria per indagare sull'attacco a Duma. La decisione giunge in un momento di estrma tensione tra Usa e Russia. Washington ha accusato dell'attacco il regime di Damasco che però ha sempre negato e anzi aveva invitato gli esperti a visitare Duma.