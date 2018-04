Siria | la denuncia di Londra | Damasco e Mosca bloccano l' accesso degli ispettori

Douma - i ribelli Siria ni denunciano attacco chimico : «Si temono 100 morti» : I ribelli siriani che resistono nella città assediata accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte

Ribelli Siria ni denunciano attacco chimico su Douma : “Almeno 100 morti”. Trump : Assad animale : I Ribelli siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso almeno cento persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combattime...

Ribelli Siria ni denunciano attacco chimico su Douma : “Almeno 40 morti”. Trump : Assad animale : I Ribelli siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso almeno quaranta persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combatt...

Siria - Save the Children denuncia : strage infinita - tragico inizio di 2018 : L’organizzazione non governativa in un suo rapporto: almeno 37 civili uccisi ogni giorno da armi esplosive, quest’anno oltre 600 morti nella sola Ghouta Est