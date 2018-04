Siria | il dramma dei bambini | il silenzio del mondo

GUERRA IN Siria/ Dramma e indifferenza - le 2 facce di una crisi del cuore : Una strana GUERRA si svolge in SIRIA. Nella quale il male che vediamo fuori, i boati che avvertiamo nel deserto, sono solo un'eco di ciò che accade dentro di noi. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:03:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Il nuovo errore dell'Occidente dopo Iraq e Libia, di F. De HaroGUERRA IN SIRIA/ Da Damasco: Israele ci bombarda da tempo, perché voi non dite nulla?, int. a M. Hanashy

Siria - le bombe sul centro di ricerca di Damasco. Il dramma della guerra in diretta sui social network : A una settimana dall’attacco chimico alla città Siriana di Duma, Donald Trump ha ordinato l’attacco al regime di Assad. Si è trattato di una ‘one night operation’, un’operazione unica durata poco più di un’ora, nel corso della quale sono stati colpiti principalmente tre obiettivi: un centro di ricerca scientifica a Damasco, un sito di stoccaggio per armi chimiche a ovest della città di Homs e un importante ...

Siria - Saviano racconta il dramma della guerra. E l’appello della ragazzina chiusa nel bunker è un pugno nello stomaco : Un colpo fortissimo allo stomaco il lungo monologo di Roberto Saviano questa sera a Che Tempo che Fa su Rai 1, un colpo fortissimo e necessario. Corredato di immagini strazianti – per questo mandato in onda con numerosi avvertimenti dopo le 22.30 – l’accorato appello di Saviano è sulla guerra che in Siria sta letteralmente massacrando una popolazione composta per lo più di bambini. Fabio Fazio annuncia questo intervento affermando di essersi ...

In Siria e Turchia - il capodanno curdo macchiato dal dramma di Afrin : ... la festa di capodanno si è svolta all'ombra una campagna di repressione politica che negli ultimi tre anni ha portato in carcere 37.551 iscritti della formazione politica dell'opposizione pro-curda, ...

Guerra in Siria : bimbo in valigia - drammatico simbolo della fuga dall'inferno Video : Un bimbo innocente dorme in una valigia mentre il padre cerca di portarlo lontano dall'orrore della #Guerra. Ecco l'immagine cruda del dramma che stanno vivendo centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla Ghouta orientale, un sobborgo di Damasco. Martoriata da più di quattro anni di bombardamenti ad opera delle forze legate al regime di Bashar Assad la regione sta vivendo ore drammatiche. La resa dei conti è vicina e il regime appoggiato ...