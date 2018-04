Siria | Gentiloni alle Camere | non si vota

Domani informativa Gentiloni in Parlamento su crisi in Siria : Roma, 16 apr. , askanews, Domani il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riferirà al Parlamento sulla crisi internazionale in Siria. Il premier terrà alle 15,30 l'informativa urgente in aula alla ...

Gentiloni : "L'Italia non ha partecipato ad attacco in Siria - dato solo supporto logistico" : Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio uscente, ha parlato in conferenza stampa dell’attacco missilistico in Siria: "L’Italia non ha partecipato, abbiamo dato solo supporto logistico agli alleati". L'azione di questa notte, ha aggiunto il premier, è stata una risposta "motivata all'uso di armi chimiche". Nei giorni scorsi, davanti ad un paventato attacco nei confronti di Assad, Gentiloni aveva già preannunciato che l’Italia non avrebbe ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Trump : "Missione compiuta" | Gentiloni-May : "Episodio limitato - no escalation" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali". Alle 17 il Consiglio di sicurezza dell'Onu

Siria : Gentiloni-May - azione limitata : ANSA, - ROMA, 14 APR - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto una conversazione al telefono con la premier britannica Theresa May, che ha confermato che l'attacco in Siria aveva l'...

Siria - Gentiloni : attacco non partito da basi Italia. No a escalation - : Per il premier l'azione militare di Usa, Gran Bretagna e Francia è una risposta "motivata all'uso di armi chimiche". Alleanza con Washington rimane "molto forte". Informativa urgente in Senato il 17 ...

Siria - Gentiloni : armi chimiche atroci - non rassegnamoci : Roma, , askanews, - "L'azione di questa notte è stata una risposta motivata all'uso di armi chimiche a Douma e purtroppo non è la prima volta che si utilizzano armi chimiche da parte del regime ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Parigi : "Arsenale distrutto" | Gentiloni : "Dall'Italia nessuna azione bellica" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali"

Siria - Gentiloni : “No a escalation”. Salvini : “Pazzesco - fermatevi”. Ma Berlusconi : “Meglio tacere. Ora governo forte” : “Amicizia forte” con gli Stati Uniti e sostegno all’attacco in Siria. Ma l’operazione militare “non può e non deve essere l’inizio di una escalation, ma una spinta per i negoziati“. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parla dopo una telefonata con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La questione Siriana, come già si era capito durante le consultazioni al Quirinale, cade sulla ...

Siria : telefonata Gentiloni-Mattarella : ANSA, - ROMA, 14 APR - Il premier Paolo Gentiloni si è consultato questa mattina con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla crisi Siriana. Nel corso di una telefonata - si è appreso - ...