Siria | fonte militare al Nyt | “Israele ha colpito base iraniana È la prima volta”

(Di lunedì 16 aprile 2018) I primi a ventilare l’ipotesi erano stati i russi. Secondo il ministero della Difesa di Mosca ad attaccare laT4 in, nella notte tra l’8 e il 9 aprile erano stati due F-15 dell’Aeronautica israeliana. Un raid precedente a quello congiunto di Usa, Francia e Gran Bretagna che aveva causato la morte di almeno 12 militari. E oggi a confermare la versione del Cremlino è un alto esponenteisraeliano che parlando al New York Times ha ammesso la responsabilità del suo paese nell’attacco contro la. “È lavolta che colpiamo obiettivi iraniani operativi, sia persone che impianti”, ha detto la, citata oggi in un commento di Thomas Friedman intitolato La vera prossima guerra in: Iran contro Israele. Dichiarazioni alle quali ha risposto da Teheran il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Qassemi. Israele ...