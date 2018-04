Siria | cosa sta accadendo davvero? L’ho chiesto a un frate che vive lì

Gino Strada : «Anche Salvini dice qualcosa di intelligente sulla Siria» : «condivisibile» la posizione di Matteo Salvini di contrarietà alla guerra in Siria: «Sono contento di vedere che anche lui dice qualcosa di intelligente. Molto meglio questa posizione contro la guerra ...

Cosa c'è da sapere sulla guerra in Siria : Non è neppure secondario che Erdogan, incline a presentarsi come paladino dei sunniti, abbia stretto intese con gli ayatollah sciiti, nemici dei jihadisti e del mondo islamico salafita. Se il ...

Crisi in Siria - cosa vogliono Usa - Francia e Gran Bretagna : i punti chiave : Nel giorno dopo la pioggia di missili sulla Siria, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna rilanciano la sfida, soprattutto dopo la

A che cosa è servito l'attacco in Siria

Cosa si sono detti - dopo i bombardamenti in Siria : Al Consiglio di Sicurezza dell'ONU gli Stati Uniti hanno detto di essere pronti a colpire di nuovo Assad, la Russia ha parlato di «aggressione» The post Cosa si sono detti, dopo i bombardamenti in Siria appeared first on Il Post.

Cosa ha portato all’attacco alla Siria e cosa succede adesso : Stati Uniti, Francia e Inghilterra hanno dato il via nella notte all'annunciata risposta militare alla strage con armi chimiche avvenuta a Duoma una settimana fa. Dopo giorni di altissima tensione internazionale, oltre cento missili hanno colpito Damasco e Homs. Una pericolosa escalation che può portare ad uno scontro diretto tra potenze nucleari oppure solo un altro episodio della lunga guerra Siriana?Continua a leggere

Attacco Siria - cosa sta accadendo nel Paese diviso dalla guerra civile - : Nello Stato - colpito dai raid di Usa, Francia, Gb - non c'è un conflitto tradizionale ma un contesto complesso in cui si scontrano diverse fazioni: vicino alle zone controllate del governo Siriano, ...

Cosa ne pensa il Pd dei raid in Siria : Roma, 14 apr. , askanews, 'In queste ore di tensione e di grande ansia è necessario rilanciare il massimo impegno politico e diplomatico per bandire l'uso criminale di armi chimiche, fermare le ...

Hello - World! Cosa può fare Trump in Siria

Siria a un passo dalla guerra : cosa sta succedendo : Almeno 12 militari Siriani sarebbero rimasti uccisi nei raid missilistici compiuti nella notte contro la base aerea Tayfur vicina ad Homs, nella Siria centrale. Il Pentagono, riferisce la Cbs, ha rapidamente smentito i media Siriani che attribuivano l’attacco agli Usa denunciando “una aggressione americana”. Mentre il ministero della Difesa russo ha parlato, riporta Russia Today, di due F-15 dell’aeronautica israeliana ...

Cosa sta succedendo in Siria : (Immagine: pixabay/CC) I ribelli Siriani accusano il governo di Assad di avere usato armi chimiche durante i raid iniziati tra sabato 7 aprile e domenica 9 aprile. Secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria le vittime sono decine e le condizioni di salute di molti feriti si sono aggravate a causa di difficoltà respiratorie. I media internazionali parlano di 100 morti, tra i quali molti bambini e donne. L’impiego di armi ...

GUERRA IN Siria/ Attacco chimico - ecco cosa nascondono le menzogne di Macron : I servizi segreti russi avevano segnalato in anticipo un Attacco chimico che i ribelli avrebbero attribuito ai governativi. Come puntualmente è avvenuto. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ L'errore degli Usa (e Israele) che consegna il Medio oriente a Putin, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Ghouta est, cosa nasconde l'imminente Attacco Usa anti-Assad, di P. Ricci

Cosa farà la Turchia in Siria dopo Afrin : La conquista dell’enclave curda ha rafforzato Erdogan e gli permette di consolidare la sua sfera d’influenza nella regione. È improbabile che Ankara faccia marcia indietro. Leggi

GUERRA IN Siria/ Ghouta est - cosa nasconde l'imminente attacco Usa anti-Assad : Gli Usa vogliono preservare a tutti i costi l'enclave di Ghouta, indispensabile per il proseguimento del conflitto SIRIAno. Attendono solo il prossimo attacco chimico. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Così Usa e sauditi vogliono insediare al Qaeda alle porte di Damasco, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Ghouta, l'enclave dove i "ribelli" sparano ai civili che vogliono andarsene, di P. Ricci