SINDACI VALLEVE E FOPPOLO ARRESTATI | TRUFFA E APPALTI TRUCCATI Video | 3 milioni rubati

Bergamo : appalti truccati - arresti domiciliari SINDACI Foppolo e Valleve (2) : (AdnKronos) - Nel corso delle indagini contabili è stato scoperto un trasferimento di circa 700.000 euro dalla Brembo Super Ski, poi fallita, in favore di una società di Hong Kong, giustificata da una presunta attività di ricerca di investitori asiatici, "con la particolarità che l’intera operazione

Bergamo : appalti truccati - arresti domiciliari SINDACI Foppolo e Valleve : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - arresti domiciliari per i sindaci bergamaschi dei Comuni di Foppolo e Valleve ed ex amministratori della Brembo Super Ski. La misura emessa dal gip del tribunale di Bergamo , Bianca Maria Bianchi, è stata eseguita dai militari dei Comandi provinciali della Guardia di Fin

