Simone Coccia Colaiuta al GF 15 | chi è il più contestato della Casa?

ilnotiziangolo

: RT @medlivefp: Alcuni concorrenti del @GrandeFratello: Lucia Bramieri, Lucia Orlando, Alberto Mezzetti, Simone Coccia Colaiuta #GF15 - GIOURSO : RT @medlivefp: Alcuni concorrenti del @GrandeFratello: Lucia Bramieri, Lucia Orlando, Alberto Mezzetti, Simone Coccia Colaiuta #GF15 - SuperGuidaTV : Grande Fratello 15: Lucia Bramieri e Simone Coccia confermati nel cast e altri ancora -

(Di lunedì 16 aprile 2018)è al GF 15 ed ha già avuto modo di far infervorare qualcuno. La sua partecipazione nel reality è stata messa infatti in discussione per via di alcuni suoi trascorsi con la Giustizia ancora in pendenza. Anche per questo la presenza dial GF 15 è stata motivo di denunce verso la conduttrice Barbara d’Urso. Sembra che il passato non voglia abbandonare il nuovo gieffino, che si prepara a scontri accesi anche con gli attuali concorrenti del programma. Note le sue sfuriate sui social: conosciamolo da vicino prima di vederlo all’opera in tv. Chi èdel GF 15: la sua schedanon è di certo nuovo al pubblico del GF 15. Lo si ricorda per i suoi lavori come ex spogliarellista e ballerino ed anche per la sua tormentata relazione con Floriana Secondi, vincitriceterza edizione del Grande ...