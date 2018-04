Siamo in terra straniera | residenti e commercianti fuggono dalla stazione

AIGAE - Meeting in Aspromonte : “Siamo nella terra del Bergamotto - molte coltivazioni sono state recuperate” : “Siamo dinanzi ad un territorio in pieno fermento, vivo. L’Aspromonte è vivo! Ad esempio siamo nella terra del Bergamotto, vero e proprio oro giallo per questo angolo del Sud Italia. Se prima i campi coltivati a Bergamotto venivano abbandonati, con i genitori che incentivavano i figli a lasciare “la terra” per dedicarsi agli studi per diventare magari avvocati o medici, da circa 15 anni a questa parte la situazione sembra essere ...

Stazione Spaziale Cinese Tiangong-1 - ci Siamo : traiettoria a rischio sul Mediterraneo - occhio a Malta [MAPPE] : 1/8 ...

“Pelato e pacioccone”. Così Siamo abituati a vedere William d’Inghilterra. Ma ricordate quando faceva girare la testa a mezzo mondo? Le foto da ‘bello e impossibile’ - purtroppo - sono solo un vecchio ricordo : Il principe William, primogenito della famiglia reale britannica e nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito, ormai è diventato grande. Il 21 giugno 2018 compirà trentasei anni. Dal 2011 è sposato con Kate Middleton, dalla quale ha avuto due figli: il principino George Alexander Louis, erede al trono, e Charlotte Elisabeth Diana. La coppia è in attesa del terzogenito, che nascerà nell’aprile del 2018. Il royal wedding era stato un ...

E finita un'epoca. E Siamo in Terra di nessuno : Un connubio innaturale? Molto meno di quanto si pensi, perche sui temi cruciali - immigrazione, economia ed Europa - nella passata legislatura hanno votato spesso all'unisono. E comunque l'accordo ...

Cilento : La Dieta Mediterranea Siamo noi! Scopri l'iniziativa! : Potranno vedere con i loro occhi i benefici che nel mondo ha portato la Dieta Mediterranea. Un grazie particolare va al Museo di Pioppi e alla scuola, vicine ai nostri progetti e attente alla ...

Quanto posSiamo chiedere alla Terra? : di Gunter Pauli – Non chiediamo alla Terra di produrre di più, facciamo di più con Quanto la Terra già produce. Penso che non ci sia nessun problema a nutrire 10 o anche 12 miliardi di persone con cibo gustoso e sano, solo che dobbiamo farlo in altro modo. Perché con i metodi e processi di oggi, per nutrire gli abitanti attuali (circa 9 miliardi) stiamo massacrando il pianeta. E non è per dire banalità, ma vorrei ricordare a tutti, anche a ...