Shenmue I e II remastered | svelato il prezzo e altre informazioni durante un evento

(Di lunedì 16 aprile 2018) SEGA ha annunciato nel corso del weekend ladei due capitoli diI & II, accendendo l'entusiasmo dei fan di una delle serie più amate dei videogiochi. Il reveal non è stato corredato consulla, e tutt'ora sappiamo molto poco su questo progetto.Stando a quanto riporta Gamepur, il publisher avrebbe però tenuto unprivato a cui avrebbero partecipato un manipolo di personalità e membri della stampa selezionati, nel corso del quale sarebbero state rivelate tantesuI & II come il suoe la presenza di un sistema di obiettivi e trofei per tutte le versioni della.Uno dei partecipanti, lo YouTuber Adam Koralik, ha poi raccontato dell'in un video svelando che ildellasarà di 29,99 dollari, una somma adeguata tenendo conto del fatto che si tratterà di una ...