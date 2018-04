Serie C Pro Piacenza | Pea esonerato Arriva Maccoppi

Serie A - Pasqua va in aiuto di Orsato - Gavillucci prova senza pecche : Nella giornata in cui non sono stati assegnati calci di rigori, dato che probabilmente farà scendere l'elevata media stagionale di più di tre a giornata, è curioso che l'unico fallo fischiato nell'...

Benevento Calcio : Vigorito progetta una squadra da Serie A - : Un modello virtuoso che produca anche giocatori da lanciare nel mondo del Calcio professionistico. Il Benevento quest'anno ha avuto il piacere di vederne esordire due in Serie A, poi ce ne sono altri ...

Probabili formazioni/ Inter Cagliari : diretta tv - orario - ultime notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Cagliari: diretta tv, orario e le notizie alla vigilia dell'anticipo di Serie A su moduli e titolari. Le scelte di Spalletti e Lopez(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Fantacalcio : le probabili formazioni della 33ª giornata di Serie A : La Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale. La 33ª giornata parte martedì sera con Inter-Cagliari, mercoledì alle 18 Benevento-Atalanta e poi alle 20.45 sempre di mercoledì tutto ...

Serie A : calendario - programma - orari della 33giornata : ... alle 18 Benevento-Atalanta , diretta su Sky SuperCalcio HD, e a seguire, alle 20.45, Crotone-Juventus , diretta su Sky Sport 1 HD, , Torino-Milan , diretta su Sky Calcio 2 HD, , Napoli-Udinese , ...

Probabili Formazioni Inter-Cagliari - 33° giornata Serie A 17/04/2018 : In questo articolo vi mostriamo le Probabili Formazioni di Inter-Cagliari, anticipo della trentatreesima giornata di Seria A. Le due squadre scenderanno in campo martedì 17 Aprile alle 20.45. L’Inter è ancora in lotta per la Champions, ma al momento fuori dalla competizione. Quinto posto, dopo il passo falso con il Torino e il pareggio con l’Atalanta. Ha bisogno di ottenere tre punti contro un avversario che si ritrova in ...

Pronostici Serie A 17-18 Aprile 2018 : Consigli Scommesse 33^ Giornata : Nemmeno il tempo di metabolizzare l’ultimo turno di campionato, che ci ha regalato poche ma significative vittorie (al contrario sono stati ben cinque gli 0-0, e soltanto 13 le reti messe a segno), che già si deve tornare in campo. Il 33esimo è l’ultimo turno infrasettimanale, che si apre martedì 17 con la sfida del Meazza tra Inter e Cagliari. Un occasione da sfruttare per i nerazzurri, che possono cosi metter pressione a Roma (impegnata ...

Probabili Formazioni Venezia-Entella - Serie B 17-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Venezia-Entella, Serie B 2017/2018, 36^ Giornata ore 20.45: analisi e pronostico della partita. Obbiettivi diametralmente opposti tra Venezia e Virtus Entella, ma al ”Penzo” sarà vietato sbagliare per entrambe e per non fallire gli obiettivi della stagione. I padroni di casa, settimi a 51 punti, si trovano ad affrontrare un Entella che lotta per la permanenza in Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi ...

Risultati Serie C Girone C - Lecce verso la promozione - blitz Reggina : come cambia la classifica [FOTO] : 1/21 LaPresse ...

Prossimo turno Serie A - 33^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (17-18 aprile) : La 33ma giornata della Serie A di calcio si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile: si tratta dell’ultimo turno infrasettimanale del torneo. Per l’occasione ci sarà un solo anticipo al martedì sera, quello previsto alle ore 20.45 tra Inter e Cagliari, due squadre che hanno giocato l’ultima partita sabato. Mercoledì 18 invece una sola gara è prevista alle ore 18.00, ovvero quella che vedrà in campo Benevento ed Atalanta. Le ...

Probabili Formazioni Cremonese-Salernitana - Serie B 17-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Cremonese-Salernitana, Serie B 2017/2018, 36^ Giornata ore 20.45: analisi e pronostico della partita. Il match tra Cremonese e Salernitana sarà uno dei più interessanti della trentaseiesima giornata di Serie B. La Cremonese, tredicesima a quota 42, deve tornare alla vittoria per non sprofondare in zona play out, distante di sole quattro lunghezze e per dimenticare in fretta i pessimi risultati degli ultimi mesi. ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Napoli : ultime novità live e quote - Kalinic sale nelle gerarchie (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti che si affrontano a San Siro. Emergenza per i rossoneri: sia Bonucci che Romagnoli sono indisponibili(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:47:00 GMT)

PRONOSTICI Serie A / Scommesse e quote - 32^ giornata : Juventus a caccia di riscatto : PRONOSTICI SERIE A: quote e Scommesse per la 32^ giornata del campionato. Occhio ai big match del turno: Atalanta-Inter, Milan-Napoli e il Derby Lazio-Roma.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:41:00 GMT)

Serie A Juventus-Sampdoria - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : allenatore: GiampaoloArbitro: Mariani di Aprilia TV : Sky Calcio 1 e Super Calcio, Mediaset Premium Sport