Serie B | il Parma vince ad Ascoli | Calaiò segna al 3'

Serie B - Foggia-Ascoli 3-0 - a seguire Parma-Cittadella : Due gli anticipi del 35° turno del campionato di Serie B. Nel pomeriggio il Foggia ha battuto allo Zaccheria 3-0 l'Ascoli coi gol di Deli, Mazzeo e Loiacono: tre punti d'oro in ottica play off per gli ...

Serie B - in quota sogna il parma e promozione si gioca a 3 - 00 : Ha fatto bottino pieno anche nella 34esima giornata, unica squadra a vincere tra le prime dieci in classifica, portando a quattro la Serie di successi consecutivi in Serie B. Il parma balza in primo piano nella corsa alla promozione diretta e torna in corsa anche in quota, dove il ritorno in Serie A nella prossima stagione, come riporta Agipronews, si gioca a 3,00 su Snai. C’è però ancora terreno da recuperare sulle concorrenti: Empoli a ...