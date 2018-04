Serie B | Cesena-Empoli a Saia

Video/ Salernitana Cesena (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata) : Video Salernitana Cesena (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 35^ giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:39:00 GMT)

Video/ Cesena Entella (3-0) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata) : Video Cesena Entella (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, valida nella 34^ giornata di Serie B. Pesnate successo casalingo per i romagnoli.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:16:00 GMT)

Serie B : Il Cesena travolge l'Entella - ok il Brescia : I romagnoli battono i liguri 3-0. A reti inviolate il derby piemontese, mentre il Venezia cade in casa

Serie B - Pro Vercelli-Novara e Cesena-Entella in diretta : i risultati LIVE : PRO Vercelli-Novara , diretta su Sky Calcio 3 HD, Formazioni ufficiali Pro Vercelli , 3-5-2, : Pigliacelli; Jidayi, Alcibiade, Bergamelli; Ghiglione, Germano, Vives, Castiglia, Mammarella; Reginaldo, ...

Serie B Pro Vercelli-Novara e Cesena-Entella - probabili formazioni e tempo reale alle 17.30. Dove vederle in tv : VERCELLI - Oggi alle 17.30 in programma due incontri per la trentaquattresima giornata del campionato cadetto: il derby piemontese Pro Vercelli-Novara e Cesena-Entella. Il derby sarà una sfida che ...

Serie B Cesena-Entella e Pro Vercelli-Novara - probabili formazioni e tempo reale alle 17.30. Dove vederle in tv : CESENA - Oggi alle 17.30 in programma due incontri per la trentaquattresima giornata del campionato cadetto: Cesena-Entella e il derby piemontese Pro Vercelli-Novara . Per il Cesena dalla gara di oggi ...

Serie B : Novara-Cesena 1-0 : ANSA, - NOVARA, 30 MAR - Il Novara si aggiudica la sfida-salvezza contro il Cesena grazie a un gol di Maniero, a 10' dalla fine. Termina 1-0 la partita, con Fulignati che in tre occasioni ha salvato ...

Serie B : il Novara si aggiudica la sfida-salvezza contro il Cesena [FOTO] : 1/14 ...

Serie B Novara-Cesena 1-0. Decide la rete di Maniero : NOVARA - Vittoria importante per il Novara che si impone di misura sul Cesena : Decide la rete di Maniero nella seconda frazione di gioco. Con questi tre punti gli azzurri si portano a quota 38 in ...

Serie B Novara-Cesena - Maniero decide la sfida del Piola : è 1-0 : NOVARA - Vittoria importante per il Novara che si impone di misura sul Cesena : decide la rete di Maniero nella seconda frazione di gioco. Con questi tre punti gli azzurri si portano a quota 38 in ...

Serie B - Novara-Cesena ore 19 : probabili formazioni - dove vederla in tv : NOVARA - Novara-Cesena , primo posticipo della 33esima giornata di Serie B , vale un pezzo di salvezza. Palla al centro alle 19 al Piola. I piemontesi devono evitare il ko per non ritrovarsi in zona ...

Serie B Novara - Di Carlo : «Contro il Cesena i punti valgono doppio» : Novara - "La storia di Mondonico si racconta da sola. Aveva grande capacità di motivare le squadre, ha sempre messo i principi e i valori davanti a tutto. Ci lascia tanti insegnamenti, soprattutto su ...

Serie B - il blitz del Cesena è pagato 4 volte la posta : TORINO - Scontro delicato nelle zone basse della classifica in Serie B. Domani si affrontano il Novara, 17esimo con 35 punti e il Cesena, che con 34 punti è 19esimo, in piena zona play out. I ...

Serie B Cesena-Perugia 1-1. Buonaiuto replica a Schiavone : CESENA - Termina in parità l'incontro tra Cesena e Perugia . Dopo un ottimo primo tempo degli ospiti, che colpiscono anche un palo con Diamanti, i padroni di casa passano in vantaggio nella ripresa, ...