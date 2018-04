Serie A | Torino-Milan a Maresca

Video/ Chievo Torino (0-0) : highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata) : Video Chievo Torino (risultato finale 0-0): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 32^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:22:00 GMT)

Basket Serie A - la Virtus espugna Torino e vede i playoff : Nell'anticipo del ventiseiesimo turno, i bianconeri battono 67-65 la Fiat Torino e salgono al sesto posto

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : la Virtus Bologna batte la Fiat Torino nello scontro playoff : La Virtus Bologna vince 67-65 l’anticipo della 26a giornata contro la Fiat Torino. nello scontro diretto per i playoff la squadra di coach Ramagli riesce ad ottenere una preziosissima vittoria, staccando in classifica proprio Torino, che perde la nona partita del suo ritorno e rischia di dire ormai addio ai sogni di giocare i playoff. Decisivi per Bologna i 18 punti di Kenny Lawson e i 12 di Pietro Aradori, mentre ai padroni di casa non ...

Serie A - Pari e patta tra Chievo e Torino : 0-0 al Bentegodi : Le formazioni ufficiali Il tabellino della gara La cronaca della partita QUI Chievo Mister Maran perderà Giaccherini appiedato dal Giudice Sportivo, ma recupererà Castro che non ha più la febbre. L'...

TORINO VIRTUS BOLOGNA/ Streaming video e diretta tv : le parole di coach Galbiati (basket Serie A 26^ giornata) : diretta TORINO VIRTUS BOLOGNA Streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaRuffini per la 26^ giornata(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 18:36:00 GMT)

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite : focus su Chievo-Torino (32^ giornata) : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per la 32^ giornata del campionato. Occhio ai big match del turno: Atalanta-Inter, Milan-Napoli e il Derby Lazio-Roma.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:57:00 GMT)

Serie A Chievo-Torino - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : VERONA - Oggi alle 18, Chievo e Torino si affrontano per la trentaduesima giornata di campionato.Gara delicata per il Chievo e per il suo allenatore che si gioca la panchina proprio nella sfida con in ...

Serie A Chievo - Maran : «Torino? Pronti a fare una grande gara» : VERONA - La panchina di Rolando Maran traballa. La sfida tra Chievo e Torino sa di prova del nove per l'allenatore. Così il tecnico in conferenza stampa: "La sconfitta con il Napoli brucia ancora, ma ...

Serie A Torino - out Berenguer. Risentimento per Ljajic : Torino - Tanti problemi per il Torino che si è allenato sotto lo sguardo del presidente Cairo. Solo terapie per Berenguer a causa di una contusione al ginocchio sinistro e per Milinkovic-Savic , out ...

Serie A Chievo-Torino : dirige Irrati. Juventus-Sampdoria : Mariani : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della trantaduesima giornata del campionato italiano, in programma domenica 15. Quattro gli anticipi del sabato: si parte con Cagliari-Udinese alle ...

Serie A Chievo - Dainelli : «Il Torino è in un buon momento di forma» : VERONA - Dario Dainelli è intervenuto quest'oggi nella conferenza stampa di metà settimana, parlando del periodo vissuto dal Chievo : "Questo è il momento di ripartire da zero. Sicuramente abbiamo ...

Video/ Torino Inter (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : Video Torino Inter (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata della Serie A. Granata avanti con la rete dell'ex Adem Ljajic.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 03:02:00 GMT)

Basket - 25a giornata Serie A 2018 : Milano supera Torino - Venezia sbanca Reggio Emilia. Vittoria importante per Pesaro : Anche dopo la 25a giornata continua il duello a distanza tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Reyer Venezia. L’Olimpia ha superato in casa la Fiat Torino per 90-78 al termine di una partita che si è decisa nel finale, quando i canestri di Andrew Goudelock (top scorer con 23 punti) ed Andrea Cinciarini (14) hanno costruito il break decisivo per la formazione di Pianigiani. Anche la Reyer ha fatto sua la partita con Reggio Emilia nel ...