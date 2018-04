Serie A | solo 13 gol nella 32giornata | mai così pochi dall' ottobre del 2010

Serie A Crotone - Zenga : «Ci è mancato solo il gol» : GENOVA - Il Crotone ha perso 1-0 l'importante scontro salvezza in casa del Genoa. A fine gara ecco le parole del tecnico dei calabresi Walter Zenga : "In area di rigore ci siamo arrivati, le occasioni ...

Serie B - pioggia di pareggi : perdono solo Pro Vercelli e Novara : TORINO - Festival del pareggio nella 35esima giornata di Serie B: su 9 partite 7 terminano con una X e solo Empoli e Ternana si travestono da eccezioni piegando le piemontesi Pro Vercelli e Novara. I ...

Serie B - vince solo l'Empoli : Palermo e Frosinone frenano : ROMA - Pomeriggio incredibile in Serie B: su 9 partite 7 terminano in parità e solo Empoli e Ternana ottengono un successo contro Pro Vercelli e Novara. I toscani allungano in testa alla classifica e ...

Serie B - 35^ giornata : Empoli - lo Champagne è già in frigo - solo un pareggio per Palermo e Frosinone [FOTO] : 1/44 LaPresse ...

Serie A Bologna - solo terapie per Torosidis e Donsah : Bologna - Seduta pomeridiana a Casteldebole per il Bologna , in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Verona . Riscaldamento atletico e seduta tattica con prove di calci piazzati agli ...

Vergogna Juventus - Agnelli vuole il VAR ma solo in Champions : quando è stata introdotta in Serie A era “roba da fantacalcio” : Coerenza, questa sconosciuta. quando l’interesse supera la ragione, e a questi livelli diventa il peggior esempio da dare ai tanti appassionati che guardano i protagonisti del calcio come dei veri e propri idoli. Si tratta, insomma, dell’esaltazione dei valori anti-sportivi in tipico stile Juventus. Partiamo dal presupposto che il rigore fischiato dall’arbitro Oliver per il fallo di Benatia su Vazquez è sacrosanto. Non se ne ...

Serie A Milan - non solo Bonucci. Anche Romagnoli salta il Napoli : MilanO - Sarà un Milan incerottato quello che si presenterà a San Siro contro il Napoli di Sarri. Rino Gattuso si trova senza i due difensori centrali titolari e con l'obbligo di fare esperiementi ...

Serie A Torino - per Niang solo terapie : Torino - All'indomani del successo con il Crotone, il Torino è tornato nella mattinata di oggi ad allenarsi in vista del prossimo incontro di campionato, il lunch match domenicale contro l'Inter. La ...

Basket - Serie A : solo Brescia e Venezia reggono il ritmo di Milano : Questi i temi della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di pallacanestro. Reggio Emilia dovrà recuperare due gare, rinviate per l'impegno in Eurocup: mercoledì ospiterà Brescia, il 18 ...

Pasqua in tv : le 10 Serie da non perdere - in streaming e non solo : Pasqua è l’occasione giusta per godersi un po’ di sano relax. Un classico, soprattutto in caso di brutto tempo, è mettersi di fronte allo schermo e perdersi nella visione di programmi, film e serie tv. Quest’ultime ormai sono tra le più gettonate e c’è davvero l’imbarazzo della scelta, tra storie e generi. Ecco quindi alcuni suggerimenti tra titoli nuovi o da recuperare, perfetti anche per il binge watching, nel ...

Il ritorno dei 'The Pills' con una Serie tv : “Non solo per chi è al cesso” : "Ora o mai più", è il nome della serie pensata per la tv a cui sta lavorando il trio di autori comici romani The Pills, divenuto famoso con i loro...

Facciamo i conti : Serie A indebitata e dipendente dai diritti tv - solo Juve e Napoli si salvano : Video - Malagò: "Il momento dello sport è positivo, abbiamo margine per crescere ancora 01:44 Sullo stesso argomento Serie A Risultati Classifiche De Laurentiis: "Rinnovo Sarri? Spero voglia ...

Serie TV : in arrivo i reboot di Sabrina - Magnum P.I. - Streghe - Roswell e non solo : Kiernan Shipka, la nuova Sabrina Non si placa la sete nostalgica dei produttori tv, decisi a ripescare nel passato sempre più Serie e dar loro nuova vita. Nuova e in molti casi evitabile: ci sono del cult, entrati nella storia del tubo catodico, che andrebbero lasciati lì dove sono, dal momento che ripetere i fasti del passato è un’impresa pressoché impossibile. Invece fioccano i reboot dove del cast originale non resta più nulla e nuovi ...

Serie C - Catania - solo pari. Trapani ok di misura : BISCEGLIE - Il Catania non va oltre l'1-1 sul campo del Bisceglie nel turno infrasettimanale del girone C di Serie C. Non basta il gol di Barisic perchè sui titoli di coda pareggia Delvino. Il Trapani ...