Serie A | Pasqua va in aiuto di Orsato | Gavillucci prova senza pecche

Serie A Benevento-Juventus - dirige Pasqua. Torino-Inter : Tagliavento : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno di campionato, valevole come dodicesima giornata di ritorno della Serie A. Si gioca domenica 8 aprile, alle ore 15. Sabato si ...

Empoli - Pasqual : 'Oggi segnale importante - Serie A da raggiungere presto' : Manuel Pasqual, capitano dell' Empoli , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta a Foggia: 'Faccio i complimenti ai ragazzi, stiamo tutti lottando per lo stesso obiettivo, che vogliamo raggiungere il più presto possibile. I numeri sono dalla nostra ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : spettacolo - emozioni e show. Pasqua da urlo - Serie in parità : Trento inchioda Perugia - Modena sempre superiore : Le Semifinali Scudetto stanno regalando grande spettacolo agli amanti del Volley: dopo delle scoppiettanti gara1, Pasqua ha offerto uno show da Oscar e il pubblico ha potuto godersi due partite degne del migliore spot per questo sport. Non ne avevamo dubbi: Civitanova, Modena, Perugia e Trento stanno disputando dei Playoff da urlo, si sono fronteggiate a viso aperto, hanno emozionato e hanno garantito delle giocate meritevoli di nota. Dovevano ...

Pasqua in tv : le 10 Serie da non perdere - in streaming e non solo : Pasqua è l’occasione giusta per godersi un po’ di sano relax. Un classico, soprattutto in caso di brutto tempo, è mettersi di fronte allo schermo e perdersi nella visione di programmi, film e serie tv. Quest’ultime ormai sono tra le più gettonate e c’è davvero l’imbarazzo della scelta, tra storie e generi. Ecco quindi alcuni suggerimenti tra titoli nuovi o da recuperare, perfetti anche per il binge watching, nel ...

Buona Pasqua 2018 con Tim e Trenitalia : in regalo buono sconto di 20 euro e Tim Show con Serie tv - : Si avrà in regalo infine TimMyNews , servizio grazie al quale si potranno leggere tanti giornali in streaming come l'Espresso, La Repubblica, National Geographic e tante testate locali. Trenitalia: ...

Consigli Fantacalcio 30° Giornata Serie A 2017/2018 : Sorprese di Pasqua! : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili Sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. A Pasqua si gioca! No, non di domenica almeno, ma di sabato infatti il campionato partirà sabato 31 Marzo, la 30° Giornata di Serie A partirà, appunto sabato, alle ore 12.30 con la sfida Bologna-Roma, poi ci sono ben 6 partite in contemporanea,alle 15:00. La Lazio ospita il Benevento, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro versa anticipo e prepara pacchetti prima di Pasqua : Mediapro ha pagato l'anticipo di 50 milioni di euro più iva (64.050.061 euro) pari al 5% del corrispettivo relativo alla prima stagione di licenza dei Diritti televisivi della Serie A, con un giorno di anticipo, ed ora vuole accelerare. Il gruppo spagnolo, che ha ora due settimane per garantire la fidejussione da un miliardo più Iva, sta lavorando ai pacchetti da offrire ai vari operatori che ha intenzione di svelare, a quanto ...

Prossimo turno Serie A - 30^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (31 marzo) : si gioca la vigilia di Pasqua! : Sabato 31 marzo tornerà a giocare la Serie A 2018 di calcio. Il campionato riprende dopo la pausa riservata alle Nazionali, si rincomincia con la 30^ giornata programmata integralmente la vigilia di Pasqua. turno davvero importante per le sorti del campionato: il Napoli sarà impegnato nel pomeriggio a Sassuolo e può mettere pressione alla Juventus che in serata se la dovrà vedere nel big match con il Milan. Attenzione anche alla corsa per un ...

Icardi-Inter : Maurito sarà il più pagato della Serie A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln : Il club nerazzuro non vuole prolungare ancora la trattativa per non correre rischi nel mercato estivo

