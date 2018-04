Serie A | Nicchi Presidente Aia | “Rischiamo seconda calciopoli Buffon stia attento a…”

Nicchi - Var in Serie A anche l'anno prossimo/ “Siamo molto soddisfatti - non torniamo indietro - sulla Lazio…” : Nicchi, Var in Serie A anche l'anno prossimo: “Siamo molto soddisfatti, non torniamo indietro, sulla Lazio…”. Il numero uno degli arbitri ha parlato a margine dell’evento in Figc(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:29:00 GMT)

Serie A - Nicchi : “Var? lavoriamo per migliorarlo” : “Polemiche sul Var? Cerchiamo di fare il meglio possibile. Siamo molto soddisfatti. Il Var c’è e non si torna indietro. Certo, va migliorato e ci lavoriamo tutti i giorni per arrivare molto vicini alla perfezione. E’ il primo anno e dopo 5 mesi i risultati sono buoni. E’ vero che ci sono degli errori ma guardate anche quanti non sono stati fatti”. Così il capo degli arbitri, Marcello Nicchi, a margine della ...

Serie A senza VAR?/ Arbitri - Nicchi : "l'anno prossimo forse non ci sarà" : Il prossimo anno il campionato di Serie A potrebbe eliminare la Var: le parole del presidente AIA Marcello Nicchi sulla possibilità di migliorare lo strumento o addirittura di toglierlo(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:52:00 GMT)